  2. সোশ্যাল মিডিয়া

সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট

মগবাজার ছাড়া নবীন ফ্যাশনের অন্যান্য শাখা চালু থাকবে

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪৪ পিএম, ২৫ মার্চ ২০২৬
মগবাজার ছাড়া নবীন ফ্যাশনের অন্যান্য শাখা চালু থাকবে
ফাইল ছবি

শিগগির আকর্ষণীয় অফার নিয়ে নবীন ফ্যাশনের মগবাজার ছাড়া অন্যান্য শাখা চালু থাকবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ২৫ মার্চ দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রতিষ্ঠানের পেজে পোস্টের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

নবীন ফ্যাশন পেজে পোস্টের মাধ্যমে বলা হয়, ‘ঈদের আগের দিন মগবাজার শাখা জোরপূর্বক বন্ধ করে দেওয়ার কারণে এবারের ঈদ আনন্দ উৎসব কিন্তু চলবে ১৫ দিন—ইনশাআল্লাহ। হাসনাত আবদুল্লাহ এমপি এবং বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি হেলাল সাহেবের উদ্যোগে মগবাজার শাখা ব্যতীত অন্যান্য শাখা চালুসহ আকর্ষণীয় অফার নিয়ে নবীন ফ্যাশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চায়না থেকে ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে ঈদ উৎসব জানাবেন—ইনশাআল্লাহ।’

গত ২৪ মার্চ দেশজুড়ে আলোচনায় থাকা নবীন পাঞ্জাবির মালিক এনামুল হাসান নবীন ঢাকা ছেড়েছেন। ফেসবুক পোস্টে এনামুল হাসান নবীন লিখেছেন, ‘সিংহের মতো বাঁচতে চাই। কিন্তু সিন্ডিকেটের গুলিতে সন্তানদের এতিম করতে চাই না। তাই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে হয়তো একদিন দেশে ফিরবো ইনশাআল্লাহ।’

জানা যায়, গত ২০ মার্চ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দেখা যায়, কম দামে পাঞ্জাবি বিক্রি করায় আশপাশের ব্যবসায়ীরা রাজধানীর মগবাজারে ‘নবীন ফ্যাশন’র দোকান বন্ধ করে দেয়। কম দামে পণ্য বিক্রিকে ‘রিলিফ দেওয়ার’ সঙ্গে তুলনা করে আপত্তি জানান প্রতিবেশী দোকানদাররা।

এসইউ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

