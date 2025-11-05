দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ভারতীয় দলে ফিরলেন পান্ত

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ভারতীয় দলে ফিরলেন পান্ত
ভারতের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার রিশাভ পান্ত অবশেষে টেস্ট দলে ফিরলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য ঘোষিত দলে তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে বিসিসিআই। সিরিজটি শুরু হবে ১৪ নভেম্বর কলকাতায়, আর দ্বিতীয় টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে ২২ নভেম্বর গুয়াহাটিতে, যে ভেন্যুটি প্রথমবারের মতো টেস্ট আয়োজন করবে।
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যানচেস্টার টেস্টে পায়ে চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যান পান্ত। দীর্ঘ পুনর্বাসন শেষে তিনি সম্প্রতি ভারত ‘এ’ দলের অধিনায়ক হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’র বিপক্ষে চারদিনের ম্যাচে মাঠে ফেরেন এবং ৯০ রানের দারুণ ইনিংস খেলে দলের জয় নিশ্চিত করেন। সেই পারফরম্যান্সই তার ফিটনেসের প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে নির্বাচকদের চোখে।
পান্তের ফেরায় বাদ পড়েছেন নারায়ণ জগদীশন, যিনি আগের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে স্কোয়াডে ছিলেন। বোলিং বিভাগেও এসেছে একটি পরিবর্তন। আকাশ দীপ ফিরেছেন প্রাসিদ্ধ কৃষ্ণার জায়গায়। পিঠের ইনজুরির কারণে দিলিপ ট্রফি খেলতে না পারলেও, এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে রনজি ট্রফির প্রথম দুই রাউন্ডে বেঙ্গলের হয়ে খেলেছেন। ফলে নির্বাচকদের আস্থা ফিরে পেয়েছেন তিনি।
ভারতের টেস্ট অধিনায়ক শুভমান গিল, সহ-অধিনায়ক জসপ্রিত বুমরাহ, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর ও নিতীশ কুমার রেড্ডি বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজে ব্যস্ত। সিরিজ শেষ হবে ৮ নভেম্বর, এরপরই তারা টেস্ট দলে যোগ দেবেন।
কুলদীপ যাদবকে টি-টোয়েন্টি সিরিজের তৃতীয় ম্যাচের পর বিশ্রাম দিয়ে ‘এ’ দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’-র বিপক্ষে দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যাতে তিনি লাল বলের প্রস্তুতি নিতে পারেন।
বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বর্তমানে ভারত ৬১.৯০ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে, আর দক্ষিণ আফ্রিকা ৫০ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে। এই সিরিজ তাই উভয় দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ— বিশেষ করে ভারতের জন্য, যারা ঘরের মাঠে টেস্টে ধারাবাহিকভাবে আধিপত্য বজায় রাখতে চায়।
ভারতের টেস্ট দল (দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের জন্য)
শুভমান গিল (অধিনায়ক), রিশাভ পান্ত (সহ-অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), জশস্বি জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, সাই সুদর্শন, দেবদূত পাড়িক্কল, ধ্রুব জুরেল, রবিন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর, জসপ্রিত বুমরাহ, অক্ষর প্যাটেল, নিতীশ কুমার রেড্ডি, মোহাম্মদ সিরাজ, কুলদিপ যাদব, আকাশ দিপ।
ভারত ‘এ’ দল ঘোষণা
দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’-র বিপক্ষে রাজকোটে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ খেলবে ভারত ‘এ’। সিরিজটি হবে ১৩, ১৬ ও ১৯ নভেম্বর। দলটির নেতৃত্বে থাকবেন তিলক ভার্মা, তার ডেপুটি রুতুরাজ গায়কওয়াড়।
ভারত ‘এ’ দল
তিলক ভার্মা (অধিনায়ক), রুতুরাজ গায়কওয়াড (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, রিয়ান পরাগ, ইশান কিশান (উইকেটকিপার), আয়ুশ বাদোনি, নিশান্ত সিন্ধু, বিপ্রজ নিগম, মানব সুথার, হর্ষিত রানা, আর্শদীপ সিং, প্রাসিদ্ধ কৃষ্ণ, খলিল আহমেদ, প্রাভসিমরান সিং (উইকেটরক্ষক)
