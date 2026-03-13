মিরপুরে শিলাবৃষ্টি-বজ্রপাতে খেলা বন্ধ
বাংলাদেশ-পাকিস্তান ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ শিলা বৃষ্টি ও বজ্রপাতে বন্ধ হয়েছে। বাংলাদেশ ২৭৫ রান তাড়া করছে। ৬.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ২৭ রান তোলার পর খেলা বন্ধ হয়ে যায়।
এর আগে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ২৭৪ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। সর্বোচ্চ ৭৫ রান করেন মাস সাদাকাত। এছাড়া ৫৪ রান আসে সালমান আলী আঘার ব্যাট থেকে।
রান তাড়ায় বাংলাদেশ ১৫ রান তুলতে হারিয়ে বসেছে ৩ উইকেট। শাহিন শাহ আফ্রিদিকে বড় শট খেলতে গিয়ে বাউন্ডারিতে ক্যাচ দেন তানজিদ হাসান তামিম, ৭ বলে করেন মাত্র ১ রান। পরের বলেই মোহাম্মদ ওয়াসিমের বলে মিডঅফে সহজ ক্যাচ তুলে দেন সাইফ হাসান (১২ বলে ১২)।
নাজমুল হোসেন শান্তও এদিন উইকেটে থিতু হতে পারেনন। শাহিন আফ্রিদির বলে ব্যাট পাতার আগেই উড়ে যায় স্টাম্প। ফেরেন শূন্য রানে।
এসকেডি/এমএমআর/এএসএম