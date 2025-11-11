টি-২০ সিরিজে আয়ারল্যান্ড দল থেকে ছিটকে গেলেন অ্যাডেয়ার

টি-২০ সিরিজে আয়ারল্যান্ড দল থেকে ছিটকে গেলেন অ্যাডেয়ার
আয়ারল্যান্ডের ওপেনার রস অ্যাডেয়ার হাঁটুর হাড়ে ইনজুরি আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন। তার পরিবর্তে দলে সুযোগ পেয়েছেন জর্ডান নেইল, যিনি বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষে টি-টোয়েন্টি দলে থেকে যাবেন।
রস অ্যাডেয়ার সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক ইনজুরির সঙ্গে লড়ছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে গত বছর ৫৮ বলের সেঞ্চুরি তাকে আলোচনায় এনেছিল। ২০২৫ সালে তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৪৮ রান এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২৬ ও ৩৩ রান করে আবার ফর্মে ফিরছিলেন।
তবে এবার চোটের কারণে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলা হচ্ছে না তার। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি আগামী বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগেই কেবল জাতীয় দলে ফিরতে পারবেন।
জর্ডান নেইল মূলত বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের জন্য ঘোষিত ১৫ সদস্যের দলে রয়েছেন এবং আজ থেকে শুরু হওয়া সিলেট টেস্টের একাদশে টেস্ট অভিষেকও হলো তার। এবার তাকে টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডেও রাখা হয়েছে।
নেইল এই বছরের মে মাসে আয়ারল্যান্ডের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক করেন। তবে ফিল্ডিংয়ে ইনজুরির কারণে ঘরের মাঠের বেশ কিছু ম্যাচ মিস করতে হয় তাকে। এবার বাংলাদেশ সফর তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক প্রত্যাবর্তনের সুযোগ এনে দিয়েছে।
আয়ারল্যান্ডের জাতীয় নির্বাচক অ্যান্ড্রু হোয়াইট বলেন, ‘বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ শুরুর ঠিক আগে রসকে হারানোটা দুঃখজনক। ২০২৫ সালে সীমিত সুযোগ পেলেও তিনি টি-টোয়েন্টিতে ওপেনার হিসেবে নিজের মূল্য প্রমাণ করেছিলেন। আমরা তার কাছ থেকে বড় পারফরম্যান্স আশা করছিলাম।’
তিনি আরও বলেন, ‘জর্ডান নেইল দলের সঙ্গে থাকছে ব্যাকআপ হিসেবে, যা স্কোয়াডের গভীরতা বাড়াবে। আমাদের কিছু নতুন ব্যাটিং কম্বিনেশন পরীক্ষা করার সুযোগ মিলবে। বেন কালিটজের মতো বাঁ-হাতি ব্যাটার মিডল অর্ডারে আসায় দলে বৈচিত্র্য আসবে।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিলেটে আজ (মঙ্গলবার) থেকে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ সফর। এরপর ১৯ নভেম্বর মিরপুরে দ্বিতীয় টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে। দুই দল এরপর মুখোমুখি হবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে, যা শুরু হবে ২৭ নভেম্বর।
