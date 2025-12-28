পিএসএলে মুলতান সুলতানসের দায়িত্বে পিসিবি

পিএসএলে মুলতান সুলতানসের দায়িত্বে পিসিবি
ঠিক যেন বাংলাদেশের বিপিএলের মতো। বিপিএলে যেমন শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকানা ছেড়ে যান ফ্রাঞ্চাইজি। পরে বিসিবিকেই চট্টগ্রাম রয়্যালস পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয়েছে, তেমনি পাকিস্তানের পিএসএলেও অন্যতম ফ্রাঞ্চাইজি মুলতান সুলতানসের দায়িত্ব নিতে হলো পিসিবিকে।
পিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আপাতত কোনো বাইরের ক্রেতার কাছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটি হস্তান্তর করা হচ্ছে না। পিএসএল শেষ হওয়ার পর মুলতান সুলতানস নিলামে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান মাহসিন নকভি।
মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে নকভি জানান, পিএসএলের ১১তম আসরে মুলতান সুলতানস পরিচালনার জন্য সাবেক ক্রিকেটার ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হবে। মৌসুম শেষ হলে তখন সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিটি উন্মুক্ত করা হবে।
তিনি বলেন, ‘পিএসএল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মুলতান সুলতানস নিলামে তুলব। আগামী আট থেকে দশ দিনের মধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি পরিচালনার জন্য একজন অন্তর্বর্তী প্রধান নিয়োগ দেওয়া হবে।’
পিসিবি চেয়ারম্যান জানান, একই সঙ্গে দুটি নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে মুলতান সুলতানস বিক্রি করা সম্ভব হয়নি। কারণ নিয়ম অনুযায়ী নিলামের নির্দিষ্ট সময় আগে বিক্রির ঘোষণা দিতে হয়। আগামী ৮ জানুয়ারি ইসলামাবাদে দুটি নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রকাশ্য নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। মার্চের শেষ দিকে পিএসএল শুরু হওয়ার কথা থাকায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মুলতান সুলতানসের জন্য আলাদা ক্রেতা খোঁজা সম্ভব হয়নি।
গত মাসে মুলতান সুলতানসের মালিকানা ছাড়ার ঘোষণা দেন আলী তারিন। পিএসএল ব্যবস্থাপনার সঙ্গে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বের পর তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন। পিএসএল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উচ্চাভিলাস ও স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি।
এর জবাবে পিসিবি তারিনকে আইনি নোটিশ পাঠায়। সেখানে মালিকানা চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয় এবং প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানানো হয়। এর পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ব্যঙ্গাত্মক একটি ‘ক্ষমা প্রার্থনার’ ভিডিও প্রকাশ করেন তারিন, যেখানে নোটিশ ছিঁড়ে ফেলতেও দেখা যায় তাকে।
এরপর থেকেই পিএসএলের ১১তম আসরের প্রস্তুতি সংক্রান্ত আলোচনায় ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়েন তারিন। অন্য মালিকরা যেখানে নবায়নের চিঠি পান, সেখানে একমাত্র তারিনই কোনো প্রস্তাব পাননি। গত সপ্তাহে তিনি জানান, পিসিবি চেয়ারম্যান কিংবা পিএসএল ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগেরই জবাব দেওয়া হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকিও দেন তিনি।
৩১ ডিসেম্বর তারিনের মালিকানা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় পিসিবির সামনে তিনটি দল বিক্রির চাপ তৈরি হয়েছিল। তবে নকভির বক্তব্যে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, নতুন দুটি ফ্র্যাঞ্চাইজির যেকোনো একটির জন্য দরপত্রে অংশ নিতে চাইলে আলী তারিনকে স্বাগত জানাবে বোর্ড।
নকভি বলেন, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু বিষয় ঘটেছে, যেগুলো নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না। তবে আলী তারিন মুলতানের জন্য অনেক কাজ করেছেন। তিনি যদি নতুন কোনো দল কিনতে চান, তাহলে অবশ্যই দরপত্রে অংশ নিতে পারেন।’
পিএসএলের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো নির্দিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি সরাসরি পিসিবির মালিকানায় পরিচালিত হবে। বিপিএলছাড়া বিশ্বের অন্য কোনো বড় কোনো টি-টোয়েন্টি লিগেও এমন উদাহরণ খুব একটা নেই। মুলতান সুলতানসের জন্য গঠিত ব্যবস্থাপনা কাঠামো কেমন হবে, সে বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানান নকভি।
পিএসএলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ওয়াসিম আকরাম
পিএসএলের সূচিতেও পরিবর্তন আসতে পারে বলে জানিয়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান। প্রাথমিকভাবে লিগটি ২৬ মার্চ থেকে ৩ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও, তা এগিয়ে এনে ২৩ মার্চ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।
২৩ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবস। ১৯৪০ সালে এই দিনেই স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপিত হয়েছিল।
এ ছাড়া সাবেক পাকিস্তানি পেসার ওয়াসিম আকরামকে পিএসএলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর আগে তিনি ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের সঙ্গে কোচিং ও মেন্টরশিপ ভূমিকায় কাজ করেছেন।
