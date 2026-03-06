ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতাল
সপ্তাহে এক্স-রে হয় দুদিন, রিপোর্ট আসে দেরিতে
ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে সঠিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে না এক্স-রে সেবা। ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা। হাসপাতালে রেডিও টেকনোলজিস্ট (রেডিওগ্রাফার) না থাকায় নিয়মিত এক্স-রে সেবা ব্যাহত হচ্ছে। সপ্তাহে মাত্র দুই দিন এক্স-রে করা হলেও সেসব পরীক্ষার রিপোর্ট না পাওয়ায় রোগীদের ভোগান্তি আরও বেড়েছে। ফলে অনেক রোগী বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত খরচ করে শহরের বিভিন্ন বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এক্স-রে করাতে বাধ্য হচ্ছেন।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ফরিদপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে, ফরিদপুর পৌরসভার পাশেই অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতাল। ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতালটি দীর্ঘদিন ধরে শহরবাসীর প্রাথমিক চিকিৎসার অন্যতম ভরসাস্থল হিসেবে পরিচিত। যদিও শহরে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রয়েছে, তবে সেটি শহর থেকে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে হওয়ায় অনেকেই প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য জেনারেল হাসপাতালেই আসেন।
সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বর্তমানে হাসপাতালটিতে সপ্তাহে মাত্র দুই দিন শনিবার ও মঙ্গলবার এক্স-রে করা হচ্ছে। বাকি দিনগুলোতে এ সেবা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। এতে প্রতিদিন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা বহু রোগী প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে না পেরে বিপাকে পড়ছেন। এক্স-রে সেবা সীমিত হয়ে পড়ায় এ সুযোগে সক্রিয় হয়ে উঠেছে কিছু দালালচক্র। তারা অসহায় রোগীদের বিভিন্ন বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়ে গিয়ে এক্স-রে করাতে প্রলুব্ধ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
ভুক্তভোগী একাধিক রোগী জানান, সপ্তাহে দুই দিন এক্স-রে করা হলেও হাসপাতাল থেকে কোনো রিপোর্ট দেওয়া হয় না। ফলে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী আবারও বাইরে থেকে এক্স-রে করাতে হচ্ছে।
শহরের টেপাখোলা এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় কর্মকার বলেন, গত সপ্তাহে রিকশা থেকে পড়ে গিয়ে আমার হাত ভেঙে যায়। তখন জেনারেল হাসপাতালে এসে চিকিৎসকের পরামর্শে এক্স-রে করতে বলা হয়। কিন্তু সেদিন এখানে এক্স-রে করা সম্ভব হয়নি। আবার হাতের অবস্থা দেখানোর জন্য এক্স-রে করতে বলা হয়েছে, কিন্তু আজও এখানে করা গেল না। বাধ্য হয়ে বাইরে একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে বাড়তি টাকা দিয়ে এক্স-রে করাতে হলো।
আরেক ভুক্তভোগী রোগী মোছা. আকলিমা বেগম বলেন, সরকারি হাসপাতালে কম খরচে চিকিৎসা পাবো এই আশায় এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এক্স-রে না হওয়ায় বাইরে গিয়ে করতে হয়েছে। এতে আমাদের মতো নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য চিকিৎসা ব্যয় অনেক বেড়ে যাচ্ছে।
এদিকে হাসপাতালের ভেতরে কিছু দালাল সক্রিয় রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন কয়েকজন রোগী ও তাদের স্বজনরা। তারা বলেন, হাসপাতালে এক্স-রে না হওয়ায় অনেক সময় কিছু লোক এসে রোগীদের নির্দিষ্ট কিছু বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাওয়ার পরামর্শ দেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মাহমুদুল হাসান বলেন, বর্তমানে হাসপাতালে রেডিওগ্রাফারের পদটি শূন্য রয়েছে। তাই নিয়মিত এক্স-রে সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আপাতত চরভদ্রাসন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একজন রেডিওগ্রাফারকে সপ্তাহে দুই দিন এনে এক্স-রে করানো হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, শূন্য পদ পূরণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে অনেক আগেই চাহিদাপত্র পাঠানো হয়েছে। দ্রুত পদটি পূরণ হলে আবারও নিয়মিত এক্স-রে সেবা চালু করা সম্ভব হবে।
