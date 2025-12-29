আরও এক পেসারকে হারালো ইংল্যান্ড
অ্যাশেজের পঞ্চম ও শেষ টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন ইংল্যান্ডের পেসার গাস অ্যাটকিনসন। বাম হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে খেলা হচ্ছে না তার। ইংলিশদের তৃতীয় পেসার হিসেবে অ্যাশেজ থেকে ছিটকে পড়লেন তিনি।
এর আগে মার্ক উড ও জোফরা আর্চার ছিটকে যান। এবার মেলবোর্নে চতুর্থ টেস্ট চলাকালীন চোট পেয়ে ছিটকে গেলেন অ্যাটকিনসন।
মেলবোর্ন টেস্টের দ্বিতীয় দিন অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে নিজের পঞ্চম ওভারের শেষ বল করতে এসে হ্যামস্ট্রিংয়ে টান অনুভব করেন অ্যাটকিনসন। এরপর সঙ্গে সঙ্গেই মাঠ ছাড়েন। গত শনিবার স্ক্যান করার পর জানা যায় চোটের খবর।
তিনি আর মাঠে না ফিরলেও সহজেই চতুর্থ টেস্ট জিতে সিরিজে জয়ের মুখ দেখেছে সফরকারীরা। প্রথম ইনিংসে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া ১৩২ রানে অলআউট হওয়ার পর চার উইকেট হাতে রেখে ১৭৫ রানের লক্ষ্য পূরণ করে। দীর্ঘ ১৫ বছর তথা ২০১১ সালের পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম টেস্ট জেতে ইংল্যান্ড।
সিডনিতে আগামী ৪ জানুয়ারি শুরু হতে যাওয়া শেষ টেস্টের আগে ইংল্যান্ড কোনো বিকল্প খেলোয়াড় দলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি। স্কোয়াডে বিকল্প হিসেবে রয়েছেন ডারহামের পেসার ম্যাথিউ পটস, যিনি এখনও সিরিজে খেলেননি। এছাড়া মার্ক উড দ্বিতীয় টেস্টের পর দেশে ফিরে যাওয়ায় ইংল্যান্ড লায়ন্স স্কোয়াড থেকে উন্নীত হওয়া সারের ম্যাথিউ ফিশারও একটি বিকল্প।
প্রয়োজনে আরেকজন স্পিনার নেওয়ার কথাও ভাবতে পারে ইংল্যান্ড। সেক্ষেত্রে উইল জ্যাকসের সঙ্গে শোয়েব বশির একটি সম্ভাব্য বিকল্প
আইএন