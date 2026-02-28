টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বোর্নমাউথ-সান্ডারল্যান্ড
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লিভারপুল-ওয়েস্টহাম
সরাসরি, রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লিডস-ম্যানসিটি
সরাসরি, রাত ১১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
নিউক্যাসল-এভারটন
সরাসরি, রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বার্নলি-ব্রেন্টফোর্ড
সরাসরি, রাত ৯টা
টফি লাইভ
স্প্যানিশ লা লিগা
ভায়েকানো-বিলবাও
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ
বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল
সরাসরি, রাত ৯-১৫ মি.
বিগিন অ্যাপ
বুন্দেসলিগা
লেভারকুসেন-মেইঞ্জ
সরাসরি, রাত ৮টা
সনি স্পোর্টস ১
ডর্টমুন্ড-বায়ার্ন
সরাসরি, রাত ১১-৩০ মি.
সনি স্পোর্টস ১
সিরি ‘আ’
ইন্টার-জেনোয়া
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
ডিএজেডএন
আইএইচএস/