টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

প্রকাশিত: ০৮:২৩ এএম, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বোর্নমাউথ-সান্ডারল্যান্ড
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লিভারপুল-ওয়েস্টহাম
সরাসরি, রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লিডস-ম্যানসিটি
সরাসরি, রাত ১১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

নিউক্যাসল-এভারটন
সরাসরি, রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বার্নলি-ব্রেন্টফোর্ড
সরাসরি, রাত ৯টা
টফি লাইভ

স্প্যানিশ লা লিগা
ভায়েকানো-বিলবাও
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ

বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল
সরাসরি, রাত ৯-১৫ মি.
বিগিন অ্যাপ

বুন্দেসলিগা
লেভারকুসেন-মেইঞ্জ
সরাসরি, রাত ৮টা
সনি স্পোর্টস ১

ডর্টমুন্ড-বায়ার্ন
সরাসরি, রাত ১১-৩০ মি.
সনি স্পোর্টস ১

সিরি ‘আ’
ইন্টার-জেনোয়া
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
ডিএজেডএন

