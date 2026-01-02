  2. খেলাধুলা

অ্যাশেজ শেষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলবেন উসমান খাজা

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১৫ এএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
অ্যাশেজ শেষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলবেন উসমান খাজা

অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান উসমান খাজা ঘোষণা দিয়েছেন, সিডনিতে অ্যাশেজ সিরিজের শেষ ম্যাচের পরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন তিনি। ৩৯ বছর বয়সী এই ওপেনার তার বিদায়ী টেস্টে নামবেন ৮৭তম ম্যাচে, যেখানে তার সংগ্রহ ৬২০৬ রান, রয়েছে ১৬টি সেঞ্চুরি।

সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডের (এসসিজি) প্রেস কক্ষে পরিবারকে পাশে নিয়ে অবসরের সিদ্ধান্তের কথা জানান খাজা। তিনি বলেন, আমি পুরোপুরি নয়, তবে কিছুদিন ধরেই বিষয়টা ভাবছিলাম। এই সিরিজে ঢোকার সময়ই মনে হচ্ছিল, সম্ভবত এটিই আমার শেষ সিরিজ হতে যাচ্ছে।

স্ত্রী র‍্যাচেল খাজার সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি। বিদায়টা নিজের পছন্দমতো জায়গায় নিতে পারায় সন্তুষ্ট খাজা, নিজের শর্তে, কিছুটা মর্যাদা নিয়ে, আমি যে মাঠটাকে ভালোবাসি—এসসিজিতে—সেখানেই বিদায় নিতে পারছি, এটাই বড় পাওয়া।

খাজা জানান, গত দুই বছরে কয়েকবারই অবসর নিয়ে ভেবেছেন তিনি। এমনকি গত গ্রীষ্মে ভারতের বিপক্ষে বক্সিং ডে টেস্টের আশপাশে ক্যারিয়ার শেষ করার বিষয়েও কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়লেও পুরোপুরি মাঠ ছাড়ছেন না খাজা। সিডনি টেস্টের পর তিনি ব্রিসবেন হিটের হয়ে বিগ ব্যাশ লিগে খেলা চালিয়ে যাবেন। পাশাপাশি চলতি মৌসুমের শেষভাগে কুইন্সল্যান্ডের হয়ে শেফিল্ড শিল্ড খেলতেও আগ্রহী এই বাঁহাতি ব্যাটার।

এমএমআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।