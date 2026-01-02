অ্যাশেজের শেষ টেস্টের দল দিলো ইংল্যান্ড
অ্যাশেজ সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টেস্টটি মাঠে গড়াবে পরশুদিন সিডনিতে। প্রথমবারের মতো খেলতে যাচ্ছেন ম্যাথু পটস। ১২ সদস্যের ঘোষিত ইংল্যান্ড দলে আছেন স্পিনার শোয়েব বশিরও।
শুরু থেকেই পটস ছিলেন সফরসঙ্গী। কিন্তু সুযোগ পাননি একাদশে। মেলবোর্ন টেস্টে গাস অ্যাটকিনসনের চোটে এবার সুযোগ পেতে যাচ্ছেন তিনি। সেই টেস্টটি জিতেছিল ইংল্যান্ড। মাত্র দুই দিনে শেষ হওয়া বক্সিং ডে টেস্টটি হয়েছিল সমালোচনার শিকার। সিরিজে দ্বিতীয়বারের মতো শেষ হয় দুইদিনে টেস্ট।
তবে সিডনিতে যে একাদশ মাঠে নামবে সেটি আগামীকাল (৩ জানুয়ারি) ঘোষণা করবে ইংল্যান্ড। ৪৮ ঘণ্টা আগে সাধারণত একাদশ ঘোষণা করেন বেন স্টোকস। তবে এবার পিচের অবস্থা বুঝে একদিন আগে একাদশ জানানো হবে। পার্থেও এমনটাই করা হয়েছিল।
স্টোকস ও প্রধান কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালামের অধীনে পটস প্রথমবার নামতে যাচ্ছেন টেস্টে। নিজের প্রথম পাঁচ টেস্টে তিনি ২৮ গড়ে ২০ উইকেট নিয়ে ধারাবাহিকতা ও নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নজর কাড়েন।
সিডনি টেস্টের জন্য ইংল্যান্ড দল
বেন স্টোকস (অধিনায়ক), শোয়েব বশির, জ্যাকব বেথেল, হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্স, জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, ম্যাথু পটস, জো রুট, জেমি স্মিথ (উইকেটকিপার), জশ টাঙ।
আইএন