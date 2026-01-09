তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বললেন বিসিবি পরিচালক, ক্রিকেটপাড়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া

তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বললেন বিসিবি পরিচালক, ক্রিকেটপাড়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া
জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও দেশের সফলতম ওপেনার তামিম ইকবালকে ‘ভারতীয় দালাল’ বললেন বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম। নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এমন মন্তব্য করেন এই পরিচালক, যিনি বোর্ডের অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানও।
মোস্তাফিজ-ইস্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ভারতে খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে কিছু মন্তব্য করেন তামিম। তেমনই একটি মন্তব্যের ফটোকার্ড ফেসবুকে শেয়ার করে নাজমুল ইসলাম লিখেন, ‘এইবার আরো একজন পরিক্ষিত (পরীক্ষিত) ভারতীয় দালাল এর আত্মপ্রকাশ বাংলার জনগণ দুচোখ ভরে দেখলো।’
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া আসে সেই পোস্টের প্রেক্ষিতে। চাপের মুখে মাঝরাতে সে পোস্ট মুছে দেন ওই বিসিবি পরিচালক।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তামিম ইকবালের বড় ভাই নাফিস ইকবাল লিখেন, ‘এটা খুবই অসম্মানজনক।’
এছাড়া এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব।
কী বলেছিলেন তামিম?
নানা কথার মধ্যে তামিম বলেছিলেন, ‘আমি যদি বোর্ডে থাকতাম, তাহলে আমার সিদ্ধান্ত হতো দেশের ভবিষ্যৎ ও সবকিছু চিন্তা করে। হুট করে একটা মন্তব্য করে দেওয়া জটিল। তবে এটা কথা মাথায় রাখতে হবে, অনেক সময় আলোচনা করে অনেক কিছু সমাধান করা যায়। বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশের অবস্থান কী, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে, সবকিছু চিন্তা করে আমার সিদ্ধান্ত আমি নিতাম।’
মূলত সরকারের নির্দেশেই ভারতে যেতে না চাওয়ার কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি, এমন গুঞ্জন চলছে কিছুদিন ধরেই। তামিম সেটাকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে আমরা ‘ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি’ মনে করি। অবশ্যই সরকার এটা অনেক বড় অংশ এবং সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। কিন্তু তারা যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি, তাদেরও নিজস্ব কিছু সিদ্ধান্ত থাকতে হবে এবং তারা যদি মনে করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সঠিক, সেটা নিতে হবে। কারণ, লোকের মতামত অনেকরকম থাকবে। কিন্তু সবকিছু সেভাবে চিন্তা করলে এত বড় প্রতিষ্ঠান চালাতে পারবেন না।’
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ৯০ শতাংশেরও বেশি আয় আইসিসি থেকে আসে, সেটাও মনে করিয়ে দেন তামিম। সেক্ষেত্রে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
এমএমআর