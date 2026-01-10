টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
দেশের জন্য যেটা ভালো সেই চিন্তাই করবে বিসিবি, বিশ্বাস হান্নানের
আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলবে কি খেলবে না- এ নিয়ে রয়েছে সংশয়। মোস্তাফিজুর রহমানকে উগ্রবাদীদের হুমকির মুখে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর বিসিবি থেকে আইসিসিকে জানানো হয়েছে, নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতের মাটিতে গিয়ে বিশ্বকাপ খেলবে না টাইগাররা।
এ নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি, আইসিসিও বাংলাদেশের ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় নেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়নি। তবে এ নিয়ে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের হেড কোচ হান্নান সরকারের বিশ্বাস, বিসিবি দেশের জন্য ভালো হবে এমন চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত নিবে।
শনিবার সিলেটে রাজশাহীর অনুশীলন শেষে হান্নান বলেন, ‘আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত দিতে পারি। আমার কাছে মনে হয় দেশ সবার উপরে, দেশের জন্য যেটা ভালো হয় সেই ধরনের চিন্তাই ক্রিকেট বোর্ড করবে। আর দেশকে প্রাধান্য দেওয়ার পরে যদি ক্রিকেট নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয় আমি সেটাকে এপ্রিশিয়েট করব। ক্রিকেট বোর্ডে যারা রয়েছেন তারাও এই দেশের নাগরিক তারা দেশকেই প্রাধান্য এবং বুলবুল (আমিনুল ইসলাম) ভাই কিন্তু বলেছেন দেশকে প্রাধান্য দিয়ে তারপরে দেশের যে সিদ্ধান্ত আসবে সেটার সঙ্গে ক্রিকেট বোর্ডও যাবে। আমার মনে হয় অনেক আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তটা আসবে। যেটা আসবে আমার কাছে মনে হয় আমরা সেটাকে সঙ্গে ইতিবাচকভাবে নেওয়া উচিত।’
বিশ্বকাপের আগে ফর্মে নেই স্কোয়াডে থাকা ক্রিকেটাররা
প্রায় বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ স্কোয়াডে থাকা ক্রিকেটাররা কোনোভাবে যেন ফর্ম হারিয়ে ফেলেন। এবারও তানজীদ হাসান তামিম, সাইফ হাসানরা রান পাচ্ছেন না বিপিএলে। এ প্রসঙ্গে হান্নান বলেন, ‘ফর্মের যে বিষয়টা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে পজিশনের ওপর অনেক সময় অনেক কিছু নির্ভর করে। কে কোন পজিশনে খেলছে তাদের টিমের পরিকল্পনা কি থাকে, তাদের দলের পরিবেশ কি থাকে এটার ওপর অনেক সময় নির্ভর করে। আমাদের দলে বিশ্বকাপ স্কোয়াডের দুজন প্লেয়ার রয়েছে তামিম এবং সাকিব।’
‘তামিম হয়তো খুব একটা ছন্দে নেই। তবে মাত্র ছয়টা ম্যাচ গিয়েছে, আরো চারটা ম্যাচ রয়েছে এবং নিশ্চিতভাবেই আমরা আশা করি যে তার চেয়েও বেশি ম্যাচ আমরা খেলবো। ফলে তামিমের ফর্মে ফেরাটা একটা সময়ের ব্যাপার। বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে যেই ম্যাচগুলো রয়েছে তামিম সেটা নিয়ে কাজ করছে এবং আমরাও স্বাভাবিকভাবে টিম ম্যানেজমেন্টের সাইড থেকেও সেটা নিয়ে কাজ করছি। আমার বিশ্বাস যারাই অফ ফর্মে নেই তারা সেই ফর্মটা ফিরিয়ে আনার জন্য এখনো সময় রয়েছে। কারণ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কিন্তু একটা দুইটা ম্যাচ ভালো খেললে কিন্তু আবার আত্মবিশ্বাস বা রিদমটা ফিরে পাওয়া যায়।’
এসকেডি/আইএইচএস/