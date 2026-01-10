বিসিবির দায়িত্ব পালন একটা ওভারের মতো, এখনো আউট হইনি: বুলবুল

বিসিবির দায়িত্ব পালন একটা ওভারের মতো, এখনো আউট হইনি: বুলবুল
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর নানা ইস্যুতে আলোচনায় রয়েছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বিপিএল, বাংলাদেশের ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা না খেলা নিয়ে আলোচনা- সবমিলিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ চাপেই রয়েছেন তিনি।
শনিবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বুলবুল বলেন, আমি আসার আগে (বিসিবিতে) যেমন ভেবেছিলাম, এটা তেমন নয়। সম্পূর্ণ আলাদা কাজ।
সিলেটা আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার অধীনে স্কুল টুর্নামেন্টের ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠানে এসে বুলবুল বলেন, ‘চ্যালেঞ্জিং..., আসলে এই কাজটা আমি আসার আগে যেমন ভেবেছিলাম তেমন না, এটা পুরোপুরি আলাদা কাজ। আমি তো উন্নয়নের কাজ করতাম। ক্রিকেটের সাথে কাজ করতাম; কিন্তু এই কাজটা পুরোপুরি আলাদা কাজ। শিখছি প্রতিদিন। কয়েক ঘণ্টা ভালো থাকি তো কয়েক ঘণ্টা খারাপ থাকি। একটা দিন ভালো থাকলে আরেকটা দিন খারাপ যায়। এটা একটা সম্পূর্ণ একটা ছয় বলের ওভারের মতো। একটা দিন যাচ্ছে- প্রতিটিদিন যে একটা বল ফেল করছি, একটা বল চার মারছি একটা বিট হচ্ছি। এখনো আউট হইনি আর কি।’
সাম্প্রতিক সময়ে তৈরি হওয়া বিভিন্ন ইস্যু, তামিম ইকবালের মন্তব্য, বোর্ড পরিচালক নাজমুল ইসলামের বক্তব্য— সব মিলিয়ে বিসিবি চাপের মধ্যে আছে কি না? এমন প্রশ্নে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেন তিনি।
বুলবুল বলেন, ‘আমি চাপ বলব না। স্ট্রেস করছি সবকিছু এবং এটা শিখছি আমরা। তবে চাপ বলব না, এখানে ২৫ জন সোলজার একসাথে কাজ করছি, ২৫ জন ডিরেক্টর একসাথে কাজ করছি। সাথে আপনারা সবাই আছেন। তো একটা সময় তো চড়াই-উৎরাই থাকবেই। মাঝে মাঝে উইকেট ভালো পাবো, মাঝে মাঝে উইকেট ভালো পাবো না। তো সবাই মিলেই চেষ্টা করছি ভালো ক্রিকেটের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। ভালো ক্রিকেট এবং ক্রিকেট পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য।’
