সেমিতে ওঠার লড়াইয়ে ভারতকে দুইশ ছুঁইছুঁই লক্ষ্য দিলো উইন্ডিজ

সেমিতে ওঠার লড়াইয়ে ভারতকে দুইশ ছুঁইছুঁই লক্ষ্য দিলো উইন্ডিজ
যে দল জিতবে সে দলই যাবে সেমিফাইনালে। এমন ম্যাচে কেউ কাউকে ছাড় দিতে নারাজ। প্রতিপক্ষ ভারত হলেও আগে ব্যাটিংয়ে নামে বড় সংগ্রহ দাঁড় করিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২০ ওভার ব্যাটিং করে উইন্ডিজের বোর্ডে জমা হয়েছে ৪ উইকেটে ১৯৫ রান। ভারতের সামনে লক্ষ্য ১৯৬ রানের।
রোববার (১ মার্চ) কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের আমন্ত্রণে ব্যাট করতে নেমে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালিয়ে এই সংগ্রহ দাঁড় করিয়েছে ক্যারিবিয়রা।
উদ্বোধনী জুটিতে ৬৮ রান যোগ করেন অধিনায়ক শাই হোপ ও রস্টন চেজ। বরুণ চক্রবর্তীর বলে হোপ ৩২ রান করে বোল্ড করলে ভাঙে জুটি। ১০০ পার হওয়ার পর ধাক্কা খায় উইন্ডিজ। ১০২ ও ১০৩ রানে জাসপ্রিত বুমরাহর ৩ বলে দুই শিকারে তৃতীয় উইকেট হারায় তারা। হেটমায়ার ২৭ ও ৪০ রান করে ফেরেন রস্টন চেজ।
তবে হেটমায়ারের আউট নিয়ে দেখা দেয় অসন্তুষ্টি। মাঠ ছাড়ার আগে তিনিও আপত্তি জানান। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হেটমায়ারের ছক্কার সংখ্যা ১৯। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এটাই সর্বোচ্চ ছক্কা মারার রেকর্ড।
বোর্ডে আরও ১৬ রান যোগ হতে শেরফান রাদারফোর্ডকে শিকার করেন হার্দিক পান্ডিয়া। ৯ বলে ১৪ রান করে ফেরেন তিনি। উইন্ডিজের বোর্ডে তখন রান ৪ উইকেটে ১১৯।
এরপর আরকোনো উইকেট পড়েনি ক্যারিবিয়দের। অবিচ্ছিন্ন ৭৬ রানের জুটি গড়েন রভম্যান পাওয়েল ও জেসন হোল্ডার। ১৯ বলে ৩৪ করেন পাওয়েল আর ২২ বলে ৩৭ আসে হোল্ডারের ব্যাটে। দুজনেই ছিলেন অপরাজিত। দুজনে মিলে সমান ৫টি চার ও ছক্কা হাঁকান। শেষ পর্যন্ত বোর্ডে জমা হয় ১৯৫ রান।
ভারতের হয়ে দুই উইকেট পেয়েছেন বুমরাহ। বাকি দুটি বরুণ ও হার্দিক।
