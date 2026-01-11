ভারতকে ৩০১ রানের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য দিলো নিউজিল্যান্ড
ভদোদরায় সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ভারতের বিপক্ষে ৮ উইকেটে ৩০০ রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ গড়েছে নিউজিল্যান্ড। অর্থাৎ জিততে হলে স্বাগতিক ভারতকে করতে হবে ৩০১।
টস জিতে নিউজিল্যান্ডকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে পাঠায় ভারত। হেনরি নিকোলস আর ডেভন কনওয়ের ১১৭ রানের ওপেনিং জুটিতে ভালো সূচনা পায় নিউজিল্যান্ড।
দুই ওপেনারই করেন হাফসেঞ্চুরি। কনওয়ে ৫৬ আর নিকোলস করেন ৬২ রান। এরপর সেট হয়ে আউট হন উইল ইয়ং (১২), গ্লেন ফিলিপস (১২), মিচেল হে (১৮) আর মাইকেল ব্রেসওয়েল (১৬)।
তবে মারকুটে এক ইনিংস খেলেন ড্যারিল মিচেল। ৭১ বলে ৫ চার আর ৩ ছক্কায় ৮৪ রান আসে তার ব্যাট থেকে। শেষদিকে ১৭ বলে ২৪ রানের ক্যামিও উপহার দেন ক্রিশ্চিয়ান ক্লার্ক।
ভারতের মোহাম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানা আর প্রসিধ কৃষ্ণ নেন দুটি করে উইকেট।
এমএমআর