শচিনকে ছাড়িয়ে গেলেন কোহলি

শচিনকে ছাড়িয়ে গেলেন কোহলি
প্রতিনিয়তই কোনো না কোনো রেকর্ড করেন বিরাট কোহলি। গতকাল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে ৯৩ খেলে জিতিয়েছেন ম্যাচ। সেই ম্যাচেও করেছেন এক রেকর্ড।
ভাদোদারায় ৯৩ রানের ইনিংস খেলার পথে স্পর্শ করেছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৮ হাজার রানের মাইলফক। যা কিনা দ্রুততম। ফলে ভেঙে দিয়েছেন ভারতের লিটল মাস্টার শচিন টেন্ডুলকারের দীর্ঘদিনের রেকর্ড।
মাত্র ৬২৪ ইনিংসে এই কীর্তি গড়েন কোহলি। যেখানে শচীন টেন্ডুলকারের লেগেছিল ৬৪৪ ইনিংস এবং শ্রীলঙ্কার কুমার সাঙ্গাকারার ৬৬৬ ইনিংস। শচিনের চেয়ে ২০ ও সাঙ্গাকারার চেয়ে ৪২ ইনিংস কম ব্যাটিং করেই এই মাইলফক স্পর্শ করেন তিনি।
৯৩ রানের ইনিংস খেলে কোহলি পেছনে ফেলেছেন সাঙ্গাকারার ২৮,০১৬ আন্তর্জাতিক রানের রেকর্ড। ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মোট রানের তালিকায় ৩৪ হাজার ৩৫৭ রান নিয়ে কোহলির সামনে অবস্থান করছেন কেবলই শচিন।
ম্যাচের আগে এই মাইলফলকে পৌঁছাতে কোহলির প্রয়োজন ছিল ২৫ রান। ১২তম ওভারে একটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে তিনি পূর্ণ করেন ২৮ হাজার রান। এরপর ১৮তম ওভারের শেষ বলে মাইকেল ব্রেসওয়েলের বল থেকে একটি সিঙ্গেল নিয়ে ছাড়িয়ে যান সাঙ্গাকারার রানসংখ্যাকেও।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্রুততম ২৮ হাজার রান
বিরাট কোহলি – ৬২৪ ইনিংস
শচীন টেন্ডুলকার – ৬৪৪ ইনিংস
কুমার সাঙ্গাকারা – ৬৬৬ ইনিংস
আইএন