বদলাতে পারে ভেন্যু তবে খেলতে হবে ভারতেই!
মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত না যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট (বিসিবি) বোর্ড। ভেন্যু পরিবর্তন আইসিসিকে চিঠিও দিয়েছে বিসিবি। তবে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি।
টুর্নামেন্ট মাঠে গড়াতে বাকি এখনও তিন সপ্তাহ। বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কার মাটিতে খেলতে প্রস্তুত বাংলাদেশ। তবে আইসিসির ইশারা ছাড়া সেটি সম্ভব নয়।
ক্রিকেটবিষয়ক সংবাদমাধ্যমে ক্রিকবাজ-এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের চিঠি পেয়ে আইসিসি বিকল্প ভেন্যু খুঁজছে। তবে সেটি শ্রীলঙ্কায় হওয়ার সম্ভবানা কম। তামিলনাড়ু ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এবং কেরালা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে আইসিসি এবং বিসিসিআই।
বাংলাদেশের ম্যাচগুলো চেন্নাই এবং তিরুভনন্তপুরমকে বিকল্প হিসেবে ভাবা হচ্ছে। দুটি অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারাই ম্যাচগুলো আয়োজনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।
চেন্নাইয়ের চিপক স্টেডিয়ামে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ হওয়ার কথা রয়েছে। সেই মাঠে আটটি পিচ থাকায় কর্তৃপক্ষ বাড়তি ম্যাচ আয়োজন করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছে। ভেন্যুটি ইতোমধ্যেই সাতটি খেলার জন্য নির্ধারিত হয়েছে।
বিশ্বকাপে বাংলাদেশে তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। পরের দুটি ৯ ফেব্রুয়ারি ইতালি ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। বর্তমান সূচি অনুযায়ী ম্যাচগুলো হওয়ার কথা রয়েছে কলকাতায়। একটি মাত্র ম্যাচ যেটি মুম্বাইয়ে হওয়ার কথা ১৭ ফেব্রুয়ারি নেপালের বিপক্ষে।
উল্লেখ্য, ভারতীয় উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের আন্দোলনে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় মোস্তাফিজুর রহমানকে। এরপরই বিসিবি নিরাপত্তা ইস্যুতে ভেন্যু পরিবর্তনের জন্য আইসিসিকে চিঠি দেয়।
আইএন