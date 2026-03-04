  2. জাতীয়

২০ দিন পর সংসদ নির্বাচনের কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল প্রকাশ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৫ পিএম, ০৪ মার্চ ২০২৬
নির্বাচন কমিশন ভবন/ ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ২০ দিন পর ২৯৭ আসনের কেন্দ্রেভিত্তিক ফলাফল প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

বুধবার (৪ মার্চ) ইসির ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবার ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে ২৯৯ আসনে ৪২ হাজার ৬৫১ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়। এর মধ্যে ২৯৭ আসনের আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। ওই ২৯৭ আসনের কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম-২ ও চট্টগ্রাম-৪ আসনের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রাখা হয়েছে। আদালতে মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পর এ দুই আসনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

