ব্যাটিং ব্যর্থতায় ১১৪ রানে অলআউট রংপুর

ব্যাটিং ব্যর্থতায় ১১৪ রানে অলআউট রংপুর
সিলেট টাইটান্সের বোলারদের তোপে সুবিধাই করতে পারেনি রংপুর রাইডার্সের ব্যাটারারা। অলআউট হতে হয়েছে মাত্র ১১৪ রানে।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিলেটের আমন্ত্রণে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরু থেকেই চাপে ছিল রংপুর। সিলেটের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজের সিদ্ধান্তকে যথার্থ প্রমাণ করেন তার বোলাররা।
স্কোরবোর্ডে রান যোগ হওয়ার আগেই কাইল মায়ার্সকে তুলে নেয় সিলেট। এরপর ২৭ রানে হারায় ৩ উইকেট। ব্যর্থ হয়েছে অন্য ওপেনার ও আগের ম্যাচে ৯৭ রান করা তাওহিদ হৃদয়ও।
সিলেটের বোলারদের তোপে ইনিংসের শেষ পর্যন্ত নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে রানের বেশি করতে পারেনি রাইডার্স। ৬৭ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর পঞ্চম উইকেট হারায় ৭৬ রানে।
২০ রান যোগ হতেই আরও ৪ উইকেট হারিয়ে ১০০-এর আগেই অলআউটের শঙ্কা জাগিয়ে তোলে। তবে সেটি হয়নি মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের ২৯ রানে। তার রানটাই দলীয় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রংপুরের। রিয়াদের আউটে ১১৪ রানে অলআউট হয় রংপুর ৫ বল আগেই।
রাইডার্সের ৪ ব্যাটার স্পর্শ করতে পেরেছেন দুই অঙ্কের ঘরের রান। ০ রানে আউট হয়েছেন ৩ ব্যাটার। সর্বোচ্চ ৩০ রান করেছেন খুশদিল শাহ। ২২ রান করেছেন লিটন দাস ও ১৭ রান এসেছে ইফতিখার আহমেদের ব্যাটে।
সিলেটের হয়ে ৩টি করে উইকেট পেয়েছেন নাসুম আহমেদ ও শহিদুল ইসলাম। দুটি মঈন আলীর ও একটি সালমান ইরশাদের।
আইএন