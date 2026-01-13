চোটে ছিটকে গেলেন ফাফ ডু প্লেসি
এসএ-টোয়েন্টিতে বড় ধাক্কা খেলো জোবার্গ সুপার কিংস। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দলটির অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসিকে চলতি মৌসুমের বাকি অংশ থেকে ছিটকে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ডান হাতের বুড়ো আঙুলের লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে দক্ষিণ আফ্রিকার এই অভিজ্ঞ ব্যাটারের।
৪১ বছর বয়সী ডু প্লেসি ১০ জানুয়ারি এমআই কেপ টাউনের বিপক্ষে জোবার্গের সর্বশেষ ম্যাচে চোট পান। ওই ম্যাচে এমআই কেপ টাউন প্রথমে ব্যাট করে বিশাল (২৩৪/৩) রান তোলে। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ডু প্লেসি ব্যাটিংয়ে নামেননি এবং শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি হেরে যায় জোবার্গ সুপার কিংস।
চলতি টুর্নামেন্টে পাঁচ ইনিংসে ডু প্লেসি করেছেন ১৩৫ রান। জোবার্গের পারফরম্যান্সও এখন পর্যন্ত মিশ্র। তারা তিনটি ম্যাচ জিতেছে, দুটি ম্যাচ হেরেছে এবং আরও দুটি ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে। বর্তমানে তারা পয়েন্ট টেবিলের তিন নম্বরে অবস্থান করছে এবং লিগ পর্বে তাদের বাকি রয়েছে আরও তিনটি ম্যাচ।
ডু প্লেসির অনুপস্থিতিতে বাকি মৌসুমে জোবার্গ সুপার কিংসের নেতৃত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ডোনাভান ফেরেইরার।
এমএমআর