আর্থিক সংকটে থাকা বিশ্বকাপজয়ী পেসারকে ৫ লাখ টাকা দিলো বিসিবি

আর্থিক সংকটে থাকা বিশ্বকাপজয়ী পেসারকে ৫ লাখ টাকা দিলো বিসিবি
চরম আর্থিক সংকটে পড়া বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সাবেক পেসার শাহীন আলমের পাশে দাঁড়িয়েছে বিসিবি। ২০২০ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জেতা দলের অন্যতম সদস্য এই পেসারকে নগদ ৫ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছে দেশের ক্রিকেট বোর্ড।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল পেসার শাহীন আলমের হাতে আর্থিক সহায়তা হিসেবে ৫ লাখ টাকার একটি চেক তুলে দেন।
চেক হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন বিসিবির সহ-সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন ও ফারুক আহমেদ, বিসিবি পরিচালক ও ক্রিকেট অপারেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদীন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন চৌধুরী।
২০২০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক শিরোপা অর্জনে শাহীন আলম ছিলেন দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।
তবে দীর্ঘদিনের ইনজুরি এবং পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কারণে গত কয়েক বছরে তার ক্যারিয়ার থমকে দাঁড়িয়েছে। কুড়িগ্রামের এই ক্রিকেটার বাবা-মায়ের অসুস্থতা এবং তীব্র আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। চলমান প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগেও কোনো দল না পাওয়ায় তার উপার্জনের পথ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।
এমতাবস্থায় তার পাশে দাঁড়িয়েছে বিসিবি। এর আগে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকেও শাহীনকে আর্থিক সহায়তা করা হয়।
এমএমআর