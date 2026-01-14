  2. খেলাধুলা

বাঁচামরার ম্যাচে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো নিউজিল্যান্ড

প্রকাশিত: ০২:০৭ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
বাঁচামরার ম্যাচে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো নিউজিল্যান্ড

প্রথম ওয়ানডেতে ৪ উইকেটে জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে আছে ভারত। নিউজিল্যান্ডের জন্য তাই রাজকোটে দ্বিতীয় ওয়ানডেটি পরিণত হয়েছে বাঁচামরার লড়াইয়ে।

এই ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিং বেছে নিয়েছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েল। অর্থাৎ শুভমান গিলের ভারত প্রথমে ব্যাট করবে।

নিউজিল্যান্ড একাদশ
ডেভন কনওয়ে, হেনরি নিকোলস, উইল ইয়াং, ড্যারিল মিচেল, গ্লেন ফিলিপস, মিচেল হে (উইকেটকিপার), মাইকেল ব্রেসওয়েল (অধিনায়ক), জ্যাক ফকস, ক্রিশ্চিয়ান ক্লার্ক, কাইল জেমিসন, জেডেন লেনক্স।

ভারত একাদশ
শুভমান গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আইয়ার, লোকেশ রাহুল (উইকেটকিপার), রবীন্দ্র জাদেজা, নীতিশ কুমার রেড্ডি, হর্ষিত রানা, কুলদিপ যাদব, মোহাম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণ।

