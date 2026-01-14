জ্যোতি-সোবহানার ব্যাটে রান, থাইল্যান্ডকে হারালো বাংলাদেশ
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে মূল পর্বে নামার আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছেন বাংলাদেশ জাতীয় নারী দলের ক্রিকেটাররা। প্রথম ম্যাচে অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি, সোবহানা মোস্তারি, রাবেয়া খানরা ব্যাট হাতে রান পেয়েছেন। এতে করে নেদারল্যান্ডস নারী দলের বিপক্ষে দারুণ জয় পেয়েছে টাইগ্রেসরা।
বুধবার নেপালের কীর্তিপুরে সকালে ডাচদের ২৬ রানে হারায় বাংলাদেশের মেয়েরা। আগে ব্যাটিং করে ৩ উইকেটে ১৫১ রান করে জ্যোতির দল। জবাবে ৭ উইকেটে ১২৫ রানে থামে নেদারল্যান্ডসের মেয়েদের ইনিংস।
সাধারণত কোনো টুর্নামেন্টের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম থাকবে। স্কোয়াডে থাকা সবাইকেই ব্যাটিং ও বোলিংয়ের সুযোগ দেওয়া যায়। যদিও ব্যাটিংয়ে সেরা একাদশই খেলিয়েছে বাংলাদেশ। তবে বোলিংয়ে ৮ জনকে ব্যবহার করেছে তারা।
আগে ব্যাটিং করতে নেমে প্রথম ওভারেই দিলারা আক্তার দোলাকে হারায় বাংলাদেশ। তার ব্যাট থেকে আসে ৬ বলে ৬ রান। চতুর্থ ওভারে একই পথ ধরেন এবারই প্রথম স্কোয়াডে ডাক পাওয়া জুয়াইরিয়া ফেরদৌস জয়িতা। তিনি করেন ৫ বলে ২ রান।
১২ রানে ২ উইকেট হারানোর জ্যোতি ও সোবহানা দলের হাল ধরেন। দুজনের জুটিতে ১০১ বলে বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডে জমা হয় ১৩৯ রান। ইনিংসের শেষ বলে রানআউট হন ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৫৮ বলে ৫৯ রান করা সোবহানা। আর শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে ৯ চার ও ১ ছক্কায় মাত্র ৫১ বলে ৭৫ রান করেন জ্যোতি।
১৫২ রানের লক্ষ্য তাড়ায় বাংলাদেশের লেগ স্পিনার রাবেয়ার সামনে দাঁড়াতেই পারেননি নেদারল্যান্ডসের ব্যাটাররা। ৪ ওভারে মাত্র ১৭ রান খরচ করে তিনি নেন ৩টি উইকেট। এছাড়া পেস বোলিং অলরাউন্ডার রিতু মনি নেন ২ উইকেট। নাহিদা আক্তার ও ফাহিমা খাতুনের শিকার ১টি করে। ডাচদের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন স্টেয়ার ক্যালিস।
মূল পর্ব শুরুর আগে আরও একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। আগামী শুক্রবার দ্বিতীয় ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ থাইল্যান্ড। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আগামী ১৮ জানুয়ারি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের মিশন শুরু করে জ্যোতির দল।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
বাংলাদেশ: ২০ ওভারে ১৫১/৩ (দিলারা ৬, জুয়াইরিয়া ২, সোবহানা ৫৯, জ্যোতি ৭৫*; জুইলিং ৪-০-২১-১, হিদার সিগার্স ৪-০-২৩-০, রিজক ১-০-৪-১, ডি ল্যাঙ্গে ৩-০-২৯-০, ফন ডার ওনিং ৩-০-২৩-০, সিলভার সিগার্স ৩-০-২৪-০, লান্ধির ২-০-২৬-০)
নেদারল্যান্ডস: ২০ ওভারে ১২৫/৭ (হিদার সিগার্স ৭, মোল্কেনবোর ২৮, ডে লেডে ১৩, ্ক্যালি ৩১, রিজক ১৫, রাদ ১০, জুইলিং ১৫*, খুরানা ৩, ডি ল্যাঙ্গে ২*; নাহিদা ৪-০-২৩-১, মেঘলা ৪-০-২৮-০, সুলতানা ১-০-৯-০, তৃষ্ণা ১-০-৯-০, রাবেয়া ৪-০-১৭-৩, ফাহিমা ২-০-১১-১, স্বর্ণা ১-০-১১-০, রিতু ৩-০-১৭-২)
ফল: বাংলাদেশ ২৬ রানে জয়ী।
এসকেডি/এমএমআর