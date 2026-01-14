র্যাংকিংয়ে শীর্ষে ফিরলেন বিরাট কোহলি
ওয়ানডে ক্রিকেটে আইসিসি র্যাংকিংয়ে ব্যাটারদের তালিকায় আবারও শীর্ষে উঠে এলেন বিরাট কোহলি। তিনি পেছনে ফেলেন সতীর্থ রোহিত শর্মাকে। এই তারকা ব্যাটার ভদোদরায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৯১ বলে ৯৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। যার সুবাদে ৩০০ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জয় নিয়ে ঘরে ফেরে ভারত।
র্যাংকিংয়ে এ আপডেটের মাধ্যমে ক্যারিয়ারে ১১তমবারের মতো ওয়ানডে র্যাংকিংয়ের শীর্ষে উঠলেন কোহলি। ২০১৩ সালের অক্টোবরে প্রথমবার এক নম্বরে ওঠা কোহলি এখন পর্যন্ত মোট ৮২৫ দিন শীর্ষে কাটিয়েছেন— যা কোনো ভারতীয় ব্যাটারের জন্য সর্বোচ্চ। সর্বকালের তালিকায় তিনি আছেন দশ নম্বরে; সেখানে শীর্ষে রয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ভিভ রিচার্ডস, যিনি ২,৩০৬ দিন শীর্ষে ছিলেন।
সম্প্রতি ওয়ানডেতে কোহলির ফর্ম চোখে পড়ার মতো। ভদোদরার ম্যাচের আগে তার শেষ চার ইনিংস ছিল— ৭৪*, ১৩৫, ১০২ ও ৬৫*। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ওয়ানডেই একমাত্র ফরম্যাট যেখানে তিনি সক্রিয়।
অন্যদিকে, প্রথম ওয়ানডেতে মাত্র ২৬ রান করায় রোহিত শর্মা শুধু শীর্ষস্থানই হারাননি, নেমে গেছেন তিন নম্বরে। নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল ৭১ বলে ৮৪ রান করে এক ধাপ এগিয়ে দুই নম্বরে উঠেছেন। তবে পয়েন্ট ব্যবধান খুবই কম— কোহলি ৭৮৫, মিচেল ৭৮৪ এবং রোহিত ৭৭৫ পয়েন্টে রয়েছেন।
ভারতের আরেক ব্যাটার লোকেশ রাহুলও উন্নতি করেছেন। ভদোদরায় ২১ বলে অপরাজিত ২৯ রান করে তিনি ১২ থেকে উঠে এসেছেন ১১ নম্বরে।
টেস্টে এগোলেন হেড-স্টার্ক
অ্যাশেজ সিরিজ শেষে টেস্ট র্যাংকিংয়েও বড় পরিবর্তন এসেছে। সিরিজে সর্বোচ্চ ৬২৯ রান করা অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড উঠে এসেছেন তিন নম্বরে, আর শেষ টেস্টে ১৩৮ রানের ইনিংস খেলা স্টিভেন স্মিথ এখন চার নম্বরে। শীর্ষ দুইয়ে আছেন ইংল্যান্ডের জো রুট (৪০০ রান) ও হ্যারি ব্রুক (৩৫৮ রান)।
ইংলিশ ব্যাটার জ্যাকব বেথেল, যিনি সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৪ রান করেন, র্যাংকিংয়ে এক লাফে ২৫ ধাপ এগিয়ে ৫২ নম্বরে উঠে এসেছেন।
বোলারদের মধ্যে অ্যাশেজে ৩১ উইকেট নিয়ে প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ হওয়া মিচেল স্টার্ক ছয় ধাপ এগিয়ে তৃতীয় স্থানে উঠেছেন। সিরিজে ২০ উইকেট নেওয়া স্কট বোল্যান্ড সপ্তম স্থান ধরে রেখেছেন।
টি–টোয়েন্টিতে পরিবর্তন
পুরুষদের টি–টোয়েন্টি র্যাংকিংয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের সিরিজে পাঁচ উইকেট নেওয়ায় শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা বোলারদের তালিকায় তিন ধাপ এগিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠেছেন। ব্যাটারদের মধ্যে সাহিবজাদা ফারহান প্রথম ম্যাচে ৫১ রান করে এক ধাপ উন্নতি করে পাঁচ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছেন।
আইএইচএস/