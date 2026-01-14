‘না, একদমই না’- বিশ্বকাপ অনিশ্চয়তায় প্রস্তুতিতেই মন তামিমের

‘না, একদমই না’- বিশ্বকাপ অনিশ্চয়তায় প্রস্তুতিতেই মন তামিমের
আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর্দা উঠতে বাকি নেই এক মাসও। এখনও বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলবে কিনা বা কোথায় খেলবে- নিশ্চিত নয় কিছুই। আইসিসি ও বিসিবির আলোচনা চলছে; কিন্তু সিদ্ধান্ত আসছে না। তবে এ অনিশ্চয়তা অবশ্য বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের উপর প্রভাব ফেলছে না বলে জানিয়েছেন দলটির বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকা ওপেনার তানজীদ হাসান তামিম।
বিপিএলের সিলেট পর্বে তানজীদ তামিমের দল রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত বলেছিলেন, বিশ্বকাপের আগে এমন অনিশ্চয়তা খেলোয়াড়দের ওপর সবসময়ই প্রভাব ফেলে।
তবে আজ (বুধবার)মিরপুরে বিসিবি একাডেমি মাঠে বুধবার রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অনুশীলনের আগে বিশ্বকাপের ভেন্যু নিয়ে চলমান অনিশ্চয়তা প্রশ্নে তামিম বলেন, ‘না, একদমই (প্রভাব ফেলে) না। আপনারা জানেন, এ বিষয়ে বিসিবি ও আইসিসি কথা বলছে, যেন আমরা নিরাপদ ও উপযুক্ত জায়গায় গিয়ে বিশ্বকাপ খেলতে পারি। আমি বিশ্বাস করি, তারা বিষয়টি ঠিকভাবেই দেখছে। তাই এ নিয়ে আমি আর কিছু বলতে চাই না।’
উগ্রবাদীদের হুমকির মুখে আইপিএল থেকে মোস্তাফিজকে বাদ দিয়েছে বিসিসিআই। এরপর নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে বিসিবি ভারতের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় ভেন্যু স্থানান্তরের অনুরোধ জানায় বাংলাদেশ। যেটা এখনও সূরাহা হয়নি। সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশের চারটি গ্রুপ ম্যাচের তিনটি কলকাতায় এবং একটি মুম্বাইয়ে হওয়ার কথা ছিল। অথচ বিশ্বকাপ শুরুর এক মাসেরও কম সময় বাকি থাকলেও বাংলাদেশ এখনো জানে না, প্রথম ম্যাচটি কোথায় খেলবে। এগুলো মানসিকভাবে বিচলতি করছে কিনা প্রশ্নে তামিমের উত্তর ‘না, এটা আমাকে ডিস্টার্ব করছে না।’
বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিয়েও সব ঠিকঠাক আছে বলে জানান রাজশাহীর এই ওপেনার। তামিম বলেন, ‘(আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে) সিরিজের পর আমরা একটা ব্যাটিং ক্যাম্প করেছিলাম, যেটা ব্যাটসম্যানদের অনেক সাহায্য করেছে। বিপিএলের পর খুব বেশি সময় পাওয়া যাবে না, তাই যত প্রস্তুতি নেওয়ার, সেটা বিপিএলের মধ্যেই নিতে হবে। এখানে (বিপিএল) আমরা নানা ধরনের ম্যাচ পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছি, যেগুলো বিশ্বকাপে খুব কাজে আসবে। যেসব ম্যাচে আমি রান করতে পারিনি, সেগুলোতে কোথায় ভুল করেছি, কোথায় ঘাটতি ছিল-সেগুলো বোঝার চেষ্টা করেছি এবং সেগুলো নিয়ে কাজ করছি। এখন থেকে যদি ধারাবাহিকভাবে ভালো করতে পারি, তাহলে সেটা আমার এবং দলের জন্যই ভালো হবে।’
এসকেডি/আইএইচএস/