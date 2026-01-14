নাজমুল পদত্যাগ না করলে কাল থেকে সব ধরনের খেলা বন্ধের ঘোষণা
বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন ক্রিকেটারদের সংগঠন ক্রিকেটার্স ওয়েলফায়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) বিপিএলের প্রথম ম্যাচ তথা দুপুর ১টার মধ্যে তিনি পদত্যাগ না করলে সব ধরনের ক্রিকেট কার্যক্রম বন্ধ রাখার আলটিমেটাম দিয়েছে সংস্থাটি।
আজ (বুধবার) জুম কলে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন। তিনি ঘোষণা দেন, বিপিএলের ম্যাচ শুরুর আগেই নাজমুল ইসলামকে পদত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় ক্রিকেটাররা সম্মিলিতভাবে খেলায় না নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
মিঠুন বলেন, ‘ক্রিকেটারদের নিয়ে নাজমুল ইসলামের সাম্প্রতিক বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদেই এই কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি ক্রিকেটারদের সম্মান ও পেশাদারত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এমনকি আমরা প্রথম বিভাগ নিয়েও বোর্ডকে অনেক সময় দিয়েছি, এখন পর্যন্ত কোনো ইতিবাচক সাড়া পাইনি।’
‘আর এই বোর্ড পরিচালক প্রতিনিয়ত যেই শব্দগুলো ব্যবহার করছে, এটা ক্রিকেট অঙ্গনকে অনেক ব্যথিত করেছে এবং খেলোয়াড়রা এটা কোনোভাবেই মানতে চাচ্ছে না। সেজন্যে আমরা তার পদত্যাগ দাবি করছি। উনি যদি কালকে ম্যাচের আগে যদি পদত্যাগ না করেন, তাহলে আজ থেকে আমাদের সব ধরনের খেলা বন্ধ ঘোষণা করছি।’
এর আগে তামিম ইকবালকে বিশ্বকাপ ইস্যুতে ভারতের দালাল বলে আখ্যা দিয়েছিলেন নাজমুল। তখন তাকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছিল কোয়াব; কিন্তু কিছুই হয়নি। এ প্রসঙ্গে মিঠুন বলেন, ‘আপনারা বেশ কিছুদিন ধরে দেখছেন যে আমাদের ক্রিকেটারদের নিয়ে যেভাবে কমেন্টস করা হচ্ছে, একজন থেকে শুরু করে এখন সব ক্রিকেটারকে নিয়ে যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটা আমাদের কাছে কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় এবং আমরা এটা কখনোই আশা করি না।’
‘একজন বোর্ড পরিচালকের আরও চিন্তাভাবনা করে খেলোয়াড়দের ব্যাপারে কথা বলা উচিত বলে আমি মনে করি। আমরা ক্রিকেট বোর্ডকে বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন সময় অনেক সময় দিয়েছি। তাদের সঙ্গে আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করেছি; কিন্তু তারা কখনোই আমাদের সাহায্য বা সমর্থন কিছুই করেনি। আমরা এখন পর্যন্ত কোনো একটা বিষয়েও সমাধান পাইনি। আর বিশেষ করে সর্বশেষ আমাদের বোর্ড পরিচালক যিনি যে কথাটা বলেছেন, এটা আমাদের পুরা ক্রিকেট অঙ্গনকে খুবই কষ্ট দিয়েছে। এটা গ্রহণোযোগ্য নয়।’
এআরবি/আইএইচএস/