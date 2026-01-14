  2. খেলাধুলা

পারফরম্যান্স অনুযায়ী বেতন দেওয়া উচিত ক্রিকেটারদের: নাজমুল

ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২৯ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
নিরাপত্তার কারণে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে যেতে চায় না বাংলাদেশ। আইসিসির অনুরোধও ফিরিয়ে দিয়েছেন বোর্ড কর্মকর্তারা। তবে শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশের ম্যাচ সরানো হবে কিনা তা নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি আইসিসি।

এর মধ্যে ক্রিকেটারদের নিয়ে একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করে চলেছেন বোর্ড পরিচালক ও অর্থ কমিটির প্রধান এম নাজমুল ইসলাম। এবার ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স অনুসারে বেতন দেওয়ার কথা বললেন তিনি।

সম্প্রতিক বিশ্বকাপ ইস্যুতে সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালকে ভারতের দালাল বলে আখ্যা দেওয়ার পর আলোচনায় আসেন নাজমুল। এরপর একই ইস্যুতে আরও বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। বিশ্বকাপে যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে ক্রিকেটারদের সিদ্ধান্ত শোনা হবে কিনা- এই প্রশ্নে যেন ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তিনি। নাজমুল বলেন, ‘না, নিব না (ক্রিকেটারদের সিদ্ধান্ত)। কারণ এটা... এটা ক্রিকেটারদের সিদ্ধান্তের বিষয় না। বিশ্বকাপে স্কোয়াড কাউকে জিজ্ঞেস করে স্কোয়াড তৈরি করা হয় না। যেই স্কোয়াড চূড়ান্ত হবে সেই স্কোয়াডই বিশ্বকাপে যাবে।’

ক্রিকেট পাড়ায় নানা সময়ে ক্রিকেটারদের পারফর্মেন্স অনুযায়ী বেতন দেওয়ার আলোচনা শোনা যায়। নাজমুল ইসলামের মতও অনেকটা তেমনই। প্রথমে তিনি বলেন, ‘এটা হয়তো ভবিষ্যতে এই ধরনের চিন্তা হতে পারে। এই ধরনের পারফরম্যান্স অনুযায়ী চিন্তাভাবনা যেহেতু..., এটা আমার একার সিদ্ধান্ত হতে পারবে না। এটা বোর্ডের সিদ্ধান্ত হবে। এটা বোর্ড ডিসাইড করবে।’

এরপর আবার বললেন, ‘পারফরম্যান্স বেজড হতে পারে, হওয়া উচিত হয়তো। হয়তো পারফরম্যান্স করার তাড়নাটা অবশ্যই বাড়বে। কারণ আপনার সামনে যদি সব সময় শুধু প্রণোদনা থাকে, আর পেছনে কোনো শাস্তি বা জবাবদিহি না থাকে, তাহলে তো সেটা ঠিকভাবে কাজ করে না। তাই প্রণোদনা আর জবাবদিহি—দুটোই পাশাপাশি থাকতে হবে। দুটোই একসঙ্গে কার্যকর হতে হবে। আমাদের ক্ষেত্রেও হয়তো এমন পরিস্থিতি আছে। এই সিদ্ধান্ত আমার একার না—এটা বোর্ডের সিদ্ধান্ত। যেহেতু এ ধরনের আলোচনা সামনে আসছে, ভবিষ্যতে এমন সিদ্ধান্ত হতেও পারে। বোর্ড যদি সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে। পারফরম্যান্সভিত্তিক বিষয়েই বোর্ড তখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

