হচ্ছে না চট্টগ্রাম-নোয়াখালী ম্যাচ

হচ্ছে না চট্টগ্রাম-নোয়াখালী ম্যাচ
গেল রাতেই বিপিএলসহ সব ধরনের ক্রিকেট বয়কটের ঘোষণা দিয়েছিল ক্রিকেটার্স ওয়েলফায়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)। এরপর বিসিবি নানভাবে তাদের সঙ্গে সমঝোতা করার চেষ্টা করলেও সেটি আলোর মুখ দেখেনি।
ফলে আজ বৃহস্পতিবার বিপিএলে ঢাকা পর্বের প্রথম ম্যাচ (চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস) মাঠে গড়ানোর কোনো সম্ভাবনা নেই।
সূচি অনুযায়ী দিনের প্রথম খেলা শুরু হওয়ার কথা দুপুর ১টায়। অর্থাৎ টস হবে সাড়ে ১২টায়। কিন্তু এর মধ্যে টসের সময় পার হলেও কোনো দল মাঠে আসেনি। বনানীর একটি হোটেলে কোয়াব দুপুর ১টায় সংবাদ সম্মেলন করবে।
নোয়াখালীর হেড কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন ও চট্টগ্রামের টিম ডিরেক্টর হাবিবুল বাশার সুমনও সেখানেই আছেন। অর্থাৎ তাদের দলও এই বয়কটে সামিল হয়েছে। ফলে আজ দিনের প্রথম খেলা হচ্ছে না।
গতকাল বুধবার ক্রিকেটারদের নিয়ে একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য করেন বিসিবি পরিচালক ও অর্থ কমিটির প্রধান এম নাজমুল ইসলাম। বিশ্বকাপ না খেললে ক্রিকেটারদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘কেন? ওরা গিয়ে যদি কিছুই না করতে পারে, খারাপ খেলে, তাহলে ওদের পেছনে আমরা যে এত কোটি কোটি টাকা খরচ করতছি, আমরা কি ওদের কাছ থেকে ওই টাকা ফেরত চাচ্ছি নাকি? এই প্রশ্নের উত্তর দেন আমাকে।’
এছাড়া বিশ্বকাপ না খেললে ক্রিকেটারদের ক্ষতি হবে বোর্ডের নয়, এমন মন্তব্যও করেন নাজমুল। এরপর রাতে জুম কলে করা সংবাদ সম্মেলনে নাজমুল পদত্যাগ করার আগ পর্যন্ত সব ধরণের ক্রিকেট বয়কটের ঘোষণা দেন কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন।
জাগো নিউজের সকালের প্রতিবেদনেই জানানো হয়েছে, গতকাল দিবাগত রাতেই বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতেখার রহমান মিঠু তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতে কোনো সুরাহা হয়নি। এরপর আজ সকালে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নাজমুলকে শোকজ করার কথা জানায় বিসিবি। তবে কোয়াব নাজমুলের পদত্যাগের দাবিতেই অনড় আছে।
এসকেডি/এআরবি/আইএন