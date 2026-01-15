বিপিএলে দ্বিতীয় ম্যাচটিও হচ্ছে না আজ

বিপিএলে দ্বিতীয় ম্যাচটিও হচ্ছে না আজ
বিপিএলের ঢাকা পর্বের প্রথম দিনের কোনো খেলাই হলো না। প্রথম খেলার পর দ্বিতীয় খেলাও স্থগিত ঘোষণা করা হলো। বিসিবির এক শীর্ষ কর্মকর্তা জাগো নিউজকে বিষয়টা নিশ্চিত করেছেন।
বিপিএল ঢাকা পর্ব শুরু হওয়ার কথা ছিল আজ। দিনের প্রথম ম্যাচে দুপুর ১টায় মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল চট্টগ্রাম রয়্যালস ও নোয়াখালী এক্সপ্রেসের। দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামার কথা রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও সিলেট টাইটান্সের। কিন্তু প্রথম ম্যাচের পর দ্বিতীয় ম্যাচটিও স্থগিত ঘোষণা করা হলো।
এর আগে এম নাজমুল ইসলামের বিসিবি পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগের দাবিতে গতকাল রাতেই বিপিএলসহ সব ধরণের ক্রিকেট বয়কটের ঘোষণা দেয় ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব। এরপর থেকে তাদের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা চালিয়ে গেছে বিসিবি। তবে তাতে কোনো লাভ হয়নি। বরং দুপুর আড়াইটায় আরেকটি সংবাদ সম্মেলনে কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন ঘোষণা দেন, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বয়কট চলবে।
এর কিছুক্ষণ পর নাজমুলকে পরিচালক রেখে অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় বিসিবি। বিসিবি জানায়, বোর্ডের স্বার্থ ও কার্যক্রমের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বিসিবি গঠনতন্ত্রের ৩১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বোর্ড সভাপতির ক্ষমতাবলে নাজমুল ইসলামকে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিসিবি সভাপতি নিজেই ফাইন্যান্স কমিটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
একই সঙ্গে বোর্ডের বিজ্ঞপ্তিতে পুনর্ব্যাক্ত করা হয়েছে যে, ক্রিকেটারদের স্বার্থ, সম্মান ও মর্যাদা বিসিবির সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। চলমান সংকটময় সময়ে ক্রিকেটারদের পেশাদারত্ব ও দায়বদ্ধতা বজায় রেখে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখার প্রত্যাশাও জানিয়েছে বিসিবি।
তবে কোয়াবের দাবি নাজমুলকে পরিচালকের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া। সেটা হয়নি বলে ক্রিকেটাররা দিনের দ্বিতীয় ম্যাচও খেলতে রাজি হননি। ইতিমধ্যে ধারাভাষ্যকার, ব্রডকাস্টিংয়ের সদস্যরা মাঠ ছেড়ে চলে গেছেন। গুঞ্জন আছে আজ রাতের মধ্যে সমঝোতা না হলে বিপিএলের এবারের আসর এখানেই বন্ধ করা হতে পারে।
এসকেডি/আইএইচএস/