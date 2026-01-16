বিশ্বকাপ শেষ আফগান পেসারের
বিশ্বকাপের আগে বড় ধাক্কা খেলো আফগানিস্তান। দলটির তারকা পেসার নাভিন-উল-হক আগামী সপ্তাহে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন। ছিটকে গেছেন আগামী মাসে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকেও। 'ক্রিকইনফো'র তথ্য অনুযায়ী, চলতি মাসের শেষ দিকে তার অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা রয়েছে।
এখনও পর্যন্ত আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) আনুষ্ঠানিকভাবে তার বদলি ঘোষণা না করলেও, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য রিজার্ভ তালিকায় রাখা হয়েছে রহস্য স্পিনার এএম গাজানফার, ব্যাটার ইজাজ আহমাদজাই এবং পেসার জিয়া উর রহমান শরীফিকে।
নাভিনের চোটের ধরন এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এটি তার জন্য আরেকটি বড় ধাক্কা, কারণ তিনি সর্বশেষ আফগানিস্তানের হয়ে খেলেছিলেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে।
এরপর তিনি ২০২৫ সালে এসএ২০ এবং যুক্তরাষ্ট্রে মেজর লিগ ক্রিকেট (এমএলসি)-তে অংশ নেন। তবে কাঁধের চোটের কারণে ২০২৫ এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে যান। গত বছর আইএলটি২০-তে এমআই এমিরেটসের হয়ে তার শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেছিলেন।
এদিকে, আফগানিস্তান দলের অধিনায়কত্ব করতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে অংশ নিতে এসএ২০ ২০২৬ আসর থেকে এমআই কেপ টাউন ছেড়েছেন রশিদ খান। তার পরিবর্তে বাকি মৌসুমে দলটির নেতৃত্ব দেবেন কাইরন পোলার্ড।
বর্তমান চ্যাম্পিয়ন এমআই কেপটাউন এখন পর্যন্ত আট ম্যাচে মাত্র দুই জয়ে টেবিলের তলানিতে রয়েছে। একইসঙ্গে পার্ল রয়্যালস ছেড়েছেন স্পিনার মুজিব উর রহমানও।
নাভিন-উল-হকের অনুপস্থিতি এবং একাধিক তারকা খেলোয়াড়ের দল ছাড়ার কারণে আফগানিস্তান ও এসএ২০-উভয় ক্ষেত্রেই বড় প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশ্লেষকরা।
