বিপিএলের সূচিতে বদল, টিকিটের টাকা ফেরত পাবেন দর্শকরা
গতকাল (বৃহস্পতিবার) শুরু হওয়ার কথা ছিল বিপিএলের ঢাকা পর্ব। তবে ক্রিকেটারদের বয়কটের ডাকে বিপিএলের দুই ম্যাচ মাঠে গড়াতে পারেনি। দিনভর নাটকের পর রাতে সুরাহা হয়। আজ (শুক্রবার) থেকে মাঠে ফিরতে রাজি হয়েছেন ক্রিকেটাররা।
ফলে বৃহস্পতিবারের ম্যাচ দুটো মাঠে গড়াবে আজ (শুক্রবার)। গতকাল খেলা দেখতে মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন হাজারখানেক দর্শক। ম্যাচ না হওয়ায় ক্ষোভে স্টেডিয়ামের বাইরে ভাঙচুর করেন তারা। ওই দর্শকদের টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিসিবি। যারা ১৬ জানুয়ারির দুটি ম্যাচের টিকিট সংগ্রহ করেছেন, তারা সেই টিকিটে আজ খেলা দেখতে পারবেন।
গতকাল দুপুরে চট্টগ্রাম রয়ালস ও নোয়াখালী এক্সপ্রেস এবং সন্ধ্যায় রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও সিলেট টাইটান্স মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। যা যথাক্রমে আজ দুপুর ২টা এবং সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠিত হবে।
একদিন করে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে আজ এবং আগামীকালের দুটি ম্যাচও। অর্থাৎ, পূর্বনির্ধারিত সূচিতে থাকা ১৬ জানুয়ারির দুই ম্যাচ ১৭ জানুয়ারি ও ১৭ জানুয়ারির দুই ম্যাচ ১৮ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে। সেদিন শেষ হবে লিগপর্ব।
একইভাবে পাল্টানো হয়েছে প্লে-অফের সূচি। লিগপর্বের পর একদিন ফাঁকা রাখতে ১৯ জানুয়ারির দুটি প্লে-অফ ম্যাচ ২০ জানুয়ারি নেওয়া হয়েছে। তবে অপরিবর্তিত রয়েছে ২১ জানুয়ারিতে নির্ধারিত দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচ।
অর্থাৎ, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে দুটি দলকে পরপর দু’দিনই খেলতে হবে। এ ছাড়া ২৩ জানুয়ারি ফাইনাল নির্ধারিত ছিল আগে থেকেই। সেটি অপরিবর্তিত রয়েছে।
এমএমআর