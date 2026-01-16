রশিদ খানদের বিদেশি লিগে খেলা নিয়ে কড়াকড়ি আফগান বোর্ডের

রশিদ খানদের বিদেশি লিগে খেলা নিয়ে কড়াকড়ি আফগান বোর্ডের
৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। বৃহস্পতিবার ছিল আফগান বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, এখন থেকে চাইলেই সব দেশের টি-টোয়েন্টি লিগে খেলতে পারবেন না রশিদ খানেরা। সর্বাধিক তিনটি দেশের লিগে তাদের খেলার অনুমতি দেওয়া হবে।
২০২৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু হবে আফগানিস্তানের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগ। পাঁচ দলের সেই প্রতিযোগিতায় খেলতেই হবে আফগানিস্তানের ক্রিকেটারদের। তার বাইরে আরও তিনটি লিগে খেলতে পারবেন তারা।
দেশের হয়ে খেলার সময় যাতে ক্রিকেটারেরা তরতাজা থাকেন, তার জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। একটি বিবৃতিতে তারা বলেছে, ‘ক্রিকেটারদের শারীরিক ও মানসিক ধকল সামলাতে বোর্ড নতুন নীতি নিয়েছে। আফগানিস্তান প্রিমিয়ার লিগ ছাড়া বছরে আরও তিনটি লিগে আফগান ক্রিকেটারদের খেলার অনুমতি দেওয়া হবে। দেশের হয়ে খেলার সময় যাতে ক্রিকেটারদের সমস্যা না হয়, তার জন্য এই সিদ্ধান্ত।’
রশিদ ছাড়াও নুর আহমেদ, মুজিব উর রহমান, মোহাম্মদ নবি, আল্লাহ গজনফর, রহমানুল্লাহ গুরবাজের মতো ক্রিকেটার বিভিন্ন দেশের লিগে খেলেন। রশিদ টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বের সর্বাধিক উইকেটের মালিক। আইপিএলে গুজরাট টাইটান্স ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্টারন্যাশনাল টি২০, মেজর লিগ ক্রিকেটে খেলেন তিনি। কিন্তু এ বার থেকে মাত্র তিনটি লিগে খেলতে পারবেন তিনি। ফলে আর্থিক ক্ষতি হবে রশিদ-সহ আফগান ক্রিকেটারদের।
সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ খেলবে আফগানিস্তান। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে এই সিরিজ খেলবে তারা। তার পর বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবেন রশিদেরা। তার আগেই তাদের বিদেশের লিগে খেলায় কড়াকড়ি করলো আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।
এমএমআর