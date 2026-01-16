রংপুরের অধিনায়ক পরিবর্তন, সোহানের বদলে দায়িত্বে লিটন

রংপুরের অধিনায়ক পরিবর্তন, সোহানের বদলে দায়িত্বে লিটন
চলতি বিপিএলে লিটন কুমার দাসকে নতুন অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে রংপুর রাইডার্স। শুক্রবার অনুশীলন শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন দলটির হেড কোচ মিকি আর্থার। নিজের ব্যাটিংয়ে মনযোগ দিতেই অধিনায়কত্ব ছেড়েছেন নুরুল হাসান সোহান।
অধিনায়কত্ব নেওয়া নিয়ে লিটন বলেন, ‘এই মুহূর্তে বিশ্বকাপের কথা মাথায় নেই যেহেতু একটা ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলছি। এখানেই আমার পুর্ণ নিবেদন থাকবে। তারা যখন নিজে থেকে চেয়েছে, একজন খেলোয়াড় হিসেবে এটা নেওয়া আমার দায়িত্ব। আমার মনে হয় আমি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি।’
নুরুল হাসান সোহানের অধীনে চলতি বিপিএলে ৮ ম্যাচে রংপুরের সমান্ন ৪টি করে জয় ও হার। টুর্নামেন্টের মাঝপথে এসে অধিনায়কত্ব নেওয়াটা চ্যালেঞ্জিং কিনা প্রশ্নে লিটন বলেন, 'না, আমার কাছে মনে হয় না খুব একটা চ্যালেঞ্জিং। আপনি যদি দেখেন এই মুহূর্তে একটা ম্যাচ জিতলেও আমরা সুপার ফোরে (প্লে অফ) কোয়ালিফাই করবো। এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এরপর ম্যাচ বাই ম্যাচ এগোলে ফাইনালে যেতে পারবো। এমন না যে আমি যখন দায়িত্ব নিয়েছি যেখান থেকে ফেরার সুযোগ নেই! এখনও অনেক অপশন আছে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারলে সুযোগ এসবেই।’
সোহান নিজে থেকেই তাকে অধিনায়কত্ব নিতে বলেছেন জানালেন লিটন, ‘সে আমাকে নিজে থেকেই এটি (অধিনায়কত্ব) হ্যান্ডওভার করেছে।’
