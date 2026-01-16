মিঠুনদের অজ্ঞাত নম্বর থেকে হুমকি, ব্যবস্থা নেবে বিসিবি
বিসিবি পরিচালকের পদত্যাগ দাবি করে বিপিএল বয়কট করায় ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াবের সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুনকে মোবাইলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। দেশি-বিদেশি নম্বরগুলো থেকে ফোন কল ও হোয়াটসঅ্যাপ বার্তার মাধ্যমে গালাগালসহ হুমকিতে বলা হচ্ছে, ক্রিকেটাররা 'দালালি' করে দেশে 'অস্থিতিশীল পরিবেশ' সৃষ্টি করেছেন। এমনকি ‘আজকের পর থেকে কোনো ক্রিকেটার বাংলাদেশের মাটিতে সুস্থভাবে হাঁটতে পারবে না’ বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে।
গতকাল মাঝরাতে বিসিবির সঙ্গে জরুরী মিটিংয়ে এগুলো জানিয়েছেন মিঠুন। পরের সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন ‘আজ (বৃহস্পতিবার) রাত ৯ টার পর থেকে এটার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো দেশের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিনি, তারপরও কেন এই হুমকি বুঝতে পারছি না। ক্রিকেটার হিসেবে আমরা আমাদের অধিকার নিয়ে কথা বলেছি, এটা কি অন্যায়?’
মূলত বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম ক্রিকেটারদের নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করায় তার পদত্যাগ দাবি করে ক্রিকেট বয়কট করে কোয়াব। বিসিবি নাজমুলকে অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর কোয়াব কিছুটা নমনীয় হয়। কোয়াবের হয়ে দাবি-দাওয়া উত্থাপন ও বিসিবির সঙ্গে আলোচনায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন সংগঠনটির সভাপতি মিঠুন, যিনি এবারের বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের অধিনায়কত্ব করছেন। ফলে হুমকির লক্ষ্যবস্তুও তিনিই হচ্ছেন।
এই হুমকির প্রসঙ্গে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতেখার রহমান মিঠু বলেন, ‘আমরা ওদের বলেছি নম্বরগুলো আমাদের দিতে। এরপর আমাদের সিকিউরিটি বিভাগে এটা যাবে, ওরা দেখবে কিভাবে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়।’
