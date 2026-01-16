‘মাঠকর্মী আগেই বলেছিলেন ৫ উইকেট পাবো’
প্রথম বলেই ৪! তবে এরপর পরের ২২ বলে দিলেন ৫ রান, নিলেন ৫ উইকেট। ৪ ওভারে ৯ রান ৫ উইকেট, ক্যারিয়ার সেরা ফিগার তো বটেই টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারেই এটা শরিফুল প্রথম ফাইফার। শুক্রবার নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে মাঠে নামার আগেই একজন মাঠকর্মী চট্টগ্রাম রয়্যালসের এই পেসারকে বলেছিলেন আজ ৫ উইকেট পাবেন।
বিপিএলে ঢাকা পর্বের প্রথম দিনের প্রথম খেলায় নোয়াখালীকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে চট্টগ্রাম। তবে রান তাড়ার আগে নোয়াখালীকে ১২৬ রানেই আটকে রাখায় সবচেয়ে বেশি অবদান শরিফুলের। ৫ উইকেট পাবেন ম্যাচের মধ্যে কখনো মনে হয়েছে কিনা প্রশ্নে এই বাঁহাতি পেসার বলেন ‘(ম্যাচের আগে) আমি যখন রানআপ করছিলাম একজন মাঠ কর্মী আমাকে বলছিল ভাইয়া কেন যেন মনে হচ্ছে আপনি পাঁচ উইকেট পাবেন। আমি বলছি ভাই এটা তো এত সহজ না। তবে আল্লাহ দিলে হতে পারে। যখন খেলছিলাম, শেষ উইকেট পর্যন্ত আমি কখনো চিন্তা করিনি যে আমি পাঁচ উইকেট পাবো। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ হয়তো কপালে লিখে রেখেছিল হয়ে গেছে।’
১৫২ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এর আগে ৫ রানে ৪ উইকেট ছিল শরিফুলের সেরা বোলিং ফিগার। এবারই প্রথম ফাইফারের স্বাদ পেলেন এই বাঁহাতি পেসার। প্রথমবার ৫ উইকেট নেওয়ার অনুভূতি নিয়ে শরিফুল বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ অবশ্যই ভালো লাগছে। পেস বোলার বলেন স্পিনার বলেন, প্রতিটা বোলারের স্বপ্ন থাকে পাঁচ উইকেট নেওয়ার। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টিতে। আলহামদুলিল্লাহ।’
অনেক দিন ধরেই ম্যাচ সেরা হলে সেই টাকাটা শরিফুল ব্যয় করেন নিজ এলাকার গরীবদের জন্য। এবারও সেটাই করবেন, ‘(আজকের স্পেল) অনেক এনজয় করছি। বিশেষ করে আমার ভালো লাগছে, আমরা ম্যাচ জিততে পারছি এবং আরেকটা বিষয় আমি বলেছিলাম যে আমি যতদিন ক্রিকেট খেলব আমি ম্যান অব দা ম্যাচ হলে সেই টাকাটা আমার এলাকার যারা আরকি দরিদ্র তাদের দিবো। সেক্ষেত্রে আমার খুবই ভালো লাগছে। এটা তাদের কাছে যাবে ইনশাআল্লাহ।’
ফাইফার পূর্ণ করার দারুণ এক নাচে উদযাপন করেছেন শরিফুল। ম্যাচ শেষে বললেন বন্ধু নাঈম শেখের কথাতেই এমন করেছেন, ‘কোন প্ল্যান ছিল না। আমি মাথায় হাত দিয়েছিলাম। নাঈম আমাকে বললো যে ডান্স দে! পরে এটা ঝোঁকে হয়ে গেছে। নাঈম আমার ভালো বন্ধু। আমরা সবসময় একসঙ্গে অনূর্ধ্ব-১৮ থেকে খেলছি।’
এসকেডি/আইএন