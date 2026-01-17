ভারতের সঙ্গে হ্যান্ডশেক বিতর্ক, ব্যাখ্যা দিলো বিসিবি
চলতি অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে আজ (শনিবার) নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশের যুবারা। এই ম্যাচে টসের সময় বাংলাদেশ ও ভারতের অধিনায়কদের মধ্যে হ্যান্ডশেক হয়নি। এ নিয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। শনিবার দেওয়া বিবৃতিতে বিসিবি জানায়, ঘটনাটি ছিল অনিচ্ছাকৃত ও সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত।
জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবারের যুব বিশ্বকাপ। শনিবার জিম্বাবুয়ের বুলাওয়েতে ভারতের বিপক্ষে অসুস্থতার কারণে বাংলাদেশের নিয়মিত অধিনায়ক আজিজুল হাকিম টসে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তার পরিবর্তে সহ-অধিনায়ক জাওয়াদ আবরার টসে দলের প্রতিনিধিত্ব করেন।
বিসিবি জানায়, টসের সময় প্রতিপক্ষ অধিনায়কের সঙ্গে করমর্দন না হওয়াটা ছিল মনোযোগের সাময়িক ঘাটতির ফল। এর পেছনে কোনো ধরনের অসম্মান বা প্রতিপক্ষকে অবজ্ঞা করার উদ্দেশ্য ছিল না বলেই স্পষ্ট করেছে বোর্ড।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ক্রিকেটের চেতনা ও প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বাংলাদেশের যে কোনো স্তরের দলের জন্য মৌলিক শর্ত। বিষয়টি বিসিবি গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে টিম ম্যানেজমেন্টকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছে।
একই সঙ্গে খেলোয়াড়দের সব ধরনের প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ ক্রীড়াসুলভ আচরণ, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিসিবি জানিয়েছে, মাঠে ও মাঠের বাইরে ক্রিকেটের মূল্যবোধ রক্ষায় তারা সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।
