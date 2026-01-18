  2. খেলাধুলা

সিলেট টাইটান্স যেন এক টুকরো ইংল্যান্ড!

প্রকাশিত: ১০:৩৩ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
বিপিএলের প্লে অফ পর্ব শুরু হবে আগামী মঙ্গলবার। এর আগে চমক দিচ্ছে সিলেট টাইটান্স। ইতিমধ্যে ইংলিশ অলরাউন্ডার ক্রিস ওকস দলটির সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আরেক ইংলিশ স্যাম বিলিংসের সঙ্গেও কথাবার্তা চূড়ান্ত, আলোচনা চলছে ফিল সল্টের সঙ্গে। আগে থেকে দলটিতে রয়েছেন মঈন আলী ও ইথান ব্রুকস। সবমিলিয়ে সিলেট টাইটান্স যেন পরিণত হয়েছে এক টুকরো ইংল্যান্ডে!

গতকাল শনিবার ঢাকায় পৌঁছান ক্রিস ওকস। আজ রোববার মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের একাডেমি মাঠে অনুশীলন করে সিলেট। সেখানে দলের সঙ্গেই যোগ দেন ওকস। ওকসের আরেক সতীর্থ বিলিংসও যোগ দিচ্ছেন সিলেটে।

আজ (১৮ জানুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাকে দলে টানার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দলটির উপদেষ্টা ফাহিম আল চৌধুরি। ওকসের মতো বিলিংসকেও সরাসরি চুক্তিতে দলে টেনেছে সিলেট। আগামীকালই দেশে এসে পৌঁছানোর কথা রয়েছে ইংলিশ তারকার।

