৬ মাস আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে রোহিত-কোহলি
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ হারলেও ৩ ম্যাচে ২৪০ রান করেছেন বিরাট কোহলি। শেষ ওয়ানডেতে বিফলে গেছে তার ৫৪তম সেঞ্চুরি। তবে হতাশ করেছেন রোহিত শর্মা। মাত্র ৬১ রান এসেছে তার ব্যাটে, যেখানে সর্বোচ্চ ২৬।
ইদানিংকালে এই দুই অভিজ্ঞ ব্যাটার খুব একটা আলোচনায় থাকেন না। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি ও টেস্টকে বিদায় জানানোর পর। একমাত্র ওয়ানডেতে মাঠে নামেন এ দুজন। আগামী কয়েকমাস নেই ভারতের কোনো ওয়ানডে সিরিজ। ফলে অনেকদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে থাকতে হবে দুজনকেই।
কিউইদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শেষ হওয়ার পর নিশ্চিতভাবেই আবারও আলোচনার বাইরে চলে যাবেন কোহলি ও রোহিত। ভারতের পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট ব্ল্যাকক্যাপসদের বিপক্ষেই ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এরপর ঘরের মাঠেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জেতার পর মাঠেই সেই সংস্করণকে বিদায় জানিয়েছেন ভারতের ক্রিকেটের দুই কিংবদন্তী কোহলি ও রোহিত। তবে বিশ্বকাপের পর আইপিএলে কোহলি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু হয়ে শিরোপা ডিফেন্ড করতে আর রোহিতের লক্ষ্য থাকবে ষষ্ঠ শিরোপা নিশ্চিত করা।
যেহেতু টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন কোহলি ও রোহিত। এতে করে ভক্তদের তো অপেক্ষা বাড়ছেন আবারও দুজনকে একসঙ্গে জাতীয় দলের হয়ে মাঠ মাতাতে দেখতে। কবে নাগাদ আবারও ভারতের জার্সিতে মাঠে নামবেন ওয়ানডেতে তারা?
ওয়ানডেতে ভারতের পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ। আগামী জুনে ভারত সফর করার কথা আফগানদের ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে। তবে এখনও সূচি নিশ্চিত হয়নি। তবে জুনে খেলা হলে বলা চলে ৬ মাস আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বাইরে থাকবেন দুজনই।
এরপর ইংল্যান্ড সফর করবে ভারত। যেখানে তিন ম্যাচের ওয়ানডে ও পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার কথা রয়েছে। এছাড়া বছরের শেষের দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষেও সাদা বলের সিরিজ আয়োজন করবে ভারত।
খেলার সুযোগ সীমিত হলেও ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের রোডম্যাপে কোহলি ও রোহিত অপরিহার্য অংশ। অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বের কারণে ভবিষ্যতের বড় মঞ্চে তাদের ওপরই ভরসা রাখছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।
আইএন