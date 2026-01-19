একাদশ আসরে এসে প্রথমবার যে সিদ্ধান্ত নিলো পিএসএল
২০১৬ সাল থেকে নিয়মিত মাঠে গড়াচ্ছে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল)। তবে প্রথমবারের মতো একাদশ আসরে এসে খেলোয়াড় বাছাইয়ে নিলাম পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ।
শুরু থেকে দশম আসর পর্যন্ত টানা ড্রাফট পদ্ধতিতেই খেলোয়াড়দের দলে ভিড়িয়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। তবে এবার আসতে যাচ্ছে সেই পরিবর্তন। প্রথমবারের মতো হতে যাচ্ছে নিলাম।
নতুন এই কাঠামোর আওতায় প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সর্বোচ্চ ৪ জন খেলোয়াড় ধরে রাখতে পারবে। তবে প্রতি ক্যাটাগরি থেকে একজনের বেশি রাখার সুযোগ নেই।
আগের মৌসুমগুলোতে থাকা মেন্টর, ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর এবং ‘রাইট টু ম্যাচ’ সুবিধা এবার বাতিল করা হয়েছে।
নতুনভাবে যুক্ত হওয়া দলগুলোর জন্য নিলামের আগে খেলোয়াড় তালিকা থেকে চারজন খেলোয়াড় বাছাই ও ধরে রাখার সুযোগ পাবে।
এছাড়া, প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি আগের মৌসুমে না খেলা একজন বিদেশি খেলোয়াড়কে সরাসরি দলে ভেড়াতে পারবে। খেলোয়াড়দের জন্য নির্ধারিত বেতন বাজেট বাড়িয়ে প্রতি দলে ১৬ লাখ মার্কিন ডলার করা হয়েছে।
পিএসএলের একাদশ আসর শুরু হবে চলতি বছরের ২৬ মার্চ। আসন্ন মৌসুমে নতুন ভেন্যু হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে ফয়সালাবাদকে। ফলে আয়োজক শহরের তালিকা আরও সম্প্রসারিত হলো।
আইএন