বিকেলে ক্রিকেটারদের ডেকেছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৬ এএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
বিকেলে ক্রিকেটারদের ডেকেছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা

মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর নিরাপত্তার উদ্বেগ দেখিয়ে ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ না খেলতে চিঠি দেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট (বিসিবি) বোর্ড। আইসিসি ও বিসিবির মধ্যে কয়েক দফা বৈঠকের পর আইসিসির জরুরি সভা শেষে, ভারতের মাটিতেই বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ খেলতে হবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশকে সিদ্ধান্ত জানাতে একদিনের সময় বেঁধে দিয়েছে আইসিসি। বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকা ক্রিকেটারদের সঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার বসার কথা রয়েছে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের। তথ্যটি নিশ্চিত করেছে ক্রিকেটবিষয়ক সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজ।

ক্রিকবাজ জানিয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বাংলাদেশ দলের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে চলমান পরিস্থিতি অবহিত করতে বিশ্বকাপ স্কোয়াডের ক্রিকেটারদের সঙ্গে বসবেন। সেখানে নেওয়া হবে ক্রিকেটারদের মতামতও।

এর আগে টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন কুমার দাস জানিয়েছিলেন, বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করা নিয়ে ক্রিকেটারদের কোনো মতামত নেওয়া হয়নি।

সরকারের পক্ষ থেকে ক্রিকেটারদের জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

