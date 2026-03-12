শেষ মুহূর্তের গোলে আর্সেনালকে বাঁচালেন হাভার্টজ

শেষ মুহূর্তের গোলে আর্সেনালকে বাঁচালেন হাভার্টজ
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে শেষ মুহূর্তের গোলে পরাজয় এড়িয়েছে আর্সেনাল। নিজের সাবেক ক্লাব বায়ার লেভারকুসেনের বিপক্ষে বদলি হিসেবে নেমে শেষ দিকে সমতা ফেরান কাই হাভার্টজ। ফলে লেভারকুসেনের মাঠে ১-১ গোলে ড্র নিয়ে ফিরেছে আর্সেনাল।
লীগ পর্বে সব আটটি ম্যাচ জিতে শীর্ষে থাকা আর্সেনাল ম্যাচের এক মিনিট বাকি থাকতে পিছিয়ে ছিল রবার্ট অ্যানদ্রিখ-এর করা গোলের কারণে। কর্নার থেকে আসা বল থেকে গোল করে স্বাগতিকদের এগিয়ে দেন তিনি।
তবে শেষ মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে ম্যাচে ফেরে আর্সেনাল। বদলি খেলোয়াড় ননি মাদুয়েকে বক্সের ভেতরে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় ইংলিশ ক্লাবটি। সেই স্পট কিক থেকে ঠান্ডা মাথায় গোল করে দলকে সমতায় ফেরান হাভার্টজ। ফলে টানা তৃতীয়বারের মতো কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পথে সুবিধাজনক অবস্থানেই রইল আর্সেনাল।
ম্যাচের শুরুতেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন লেভারকুসেনের অ্যানদ্রিখ। খেলার প্রথম কয়েক সেকেন্ডেই ভিক্টর গিয়োকেরেসকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন তিনি। এরপর টাচলাইনের কাছে আবারও গিয়োকেরেসকে ধাক্কা দিলেও দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখানো থেকে বিরত থাকেন রেফারি হালিল উমুত মেলার।
অন্যদিকে চোটের কারণে সৃজনশীল মিডফিল্ডার ও অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ডকে ছাড়াই খেলতে নেমেছিল আর্সেনাল, যার প্রভাব আক্রমণভাগে স্পষ্টই দেখা যায়।
তবুও ম্যাচের ২০ মিনিটে দারুণ একটি আক্রমণ থেকে এগিয়ে যেতে পারত আর্সেনাল। এবেরেচি এজে চমৎকারভাবে বল ছেড়ে দিলে গিয়োকেরেস সেটি বাড়িয়ে দেন গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লির দিকে। মার্টিনেল্লি বল নিয়ন্ত্রণ করে বাঁ-পায়ের জোরালো শট নিলেও সেটি ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে।
এর কিছুক্ষণ পর আবারও সুযোগ পায় আর্সেনাল। লেভারকুসেন থেকে ধারে খেলতে থাকা পিয়েরো হিনক্যাপিয়ে গোলের দিকে শট নিলেও সেটি সহজেই ঠেকিয়ে দেন স্বাগতিক গোলরক্ষক ইয়ানিস ব্লাসউইচ।
লেভারকুসেনের হয়ে সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক ছিলেন ক্যামেরুনের ফরোয়ার্ড ক্রিশ্চিয়ান কফানে। দূরপাল্লার একটি শটে তিনি পরীক্ষা নেন আর্সেনাল গোলরক্ষক ডেভিড রায়ার।
এক পর্যায়ে আর্সেনালের ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল মাগালায়েস-এর কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে গোলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করেছিলেন কফানে। তবে দ্রুত ফিরে এসে পরিস্থিতি সামাল দেন ডেকলান রাইস।
প্রথমার্ধের শেষ দিকে সাবেক লিভারপুল ডিফেন্ডার জ্যারেল কুয়ানশার জোরালো শট শরীর দিয়ে আটকে দেন গ্যাব্রিয়েল মাগালায়েস। ফলে গোলশূন্য অবস্থাতেই শেষ হয় প্রথমার্ধ।
দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হওয়ার পরপরই বিপদে পড়ে আর্সেনাল। কিক-অফের পরপরই মার্টিন টেরিয়ের-এর হেড দুর্দান্ত সেভ করে কর্নারের জন্য পাঠান রায়া। সেই কর্নার থেকেই গোল পায় লেভারকুসেন। দূরের পোস্টে ইজেকে ফাঁকি দিয়ে হেড করে দলকে এগিয়ে দেন আন্দ্রিখ।
এই মৌসুমে কর্নার থেকে গোল করার ক্ষেত্রে আর্সেনালই ছিল সবচেয়ে সফল দলগুলোর একটি। তাই কর্নার থেকেই গোল খাওয়াটা তাদের জন্য ছিল একরকম উল্টো অভিজ্ঞতা। এই প্রতিযোগিতায় এটিই ছিল প্রথমবার যখন তারা পিছিয়ে পড়ে।
এরপর কোচ মিকেল আর্তেতা খেলোয়াড় পরিবর্তন করেন। ছন্দহীন দেখানো বুকায়ো সাকার জায়গায় মাঠে নামেন মাদুয়েকে। পরে গিয়োকেরেসের জায়গায় নামানো হয় হাভার্টজকে।
শেষ পর্যন্ত সেই বদলিই কাজে দেয়। মাদুয়েকে মালিক টিলম্যানকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকতেই তাকে ফাউল করেন ডিফেন্ডার ম্যালিক তিলম্যান। পেনাল্টি থেকে ঠান্ডা মাথায় গোল করে নিজের সাবেক ক্লাবকে জয়ের স্বাদ পেতে দেননি হাভার্টজ। ফলে চারটি শিরোপার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলা আর্সেনাল দ্বিতীয় লেগের আগে বেশ ভালো অবস্থানেই রয়েছে।
