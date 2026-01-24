  2. খেলাধুলা

বিপিএলে কে কোন পুরস্কার জিতলো

ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৫ এএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
বিপিএলের ফাইনালে ম্যাচসেরার পুরস্কার পান তানজিদ তামিম/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

পর্দা নেমেছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দ্বাদশ আসরের। যেখানে ফাইনালে চট্টগ্রাম রয়্যালসকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। আসর সেরা হয়েছেন চট্টগ্রামের শরিফুল ইসলাম। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে আর কারা কোন পুরস্কার জিতেছেন, সেটা দেখে নেওয়া যাক-

চ্যাম্পিয়ন রাজশাহীর পকেটে ঢুকেছে ২ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। অন্যদিকে, রানার-আপ চট্টগ্রাম রয়্যালস পেয়েছে ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা।

বিপিএলের ইতিহাসে ফাইনালে তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে সেঞ্চুরি করা তানজিদ হাসান তামিমের হাতে উঠেছে ম্যাচসেরার পুরস্কার। স্মারকের সঙ্গে ৫ লাখ টাকা পেয়েছেন তিনি।

তাসকিনের রেকর্ড ভেঙে এক আসরে সর্বোচ্চ ২৬ উইকেট নিয়ে রেকর্ড গড়েছেন শরিফুল ইসলাম। সর্বোচ্চ উইকেট নিয়ে তিনিও পেয়েছেন ৫ লাখ টাকা। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ও হয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে শরিফুল একাই পেয়েছেন ১৫ লাখ টাকা।

এবার ১০টি ক্যাচ ধরেছেন রংপুর রাইডার্সের অধিনায়ক লিটন কুমার দাস। এছাড়া আসরজুড়ে দুর্দান্ত ফিল্ডিংও করেছেন তিনি। টুর্নামেন্টের সেরা ফিল্ডার নির্বাচিত হয়েছেন লিটন। তার পকেটে ঢুকেছে ৩ লাখ টাকা।

উদীয়মান ক্রিকেটারের খেতাব জিতেছেন রিপন মণ্ডল। তিনিও পেয়েছেন ৩ লাখ টাকা।

