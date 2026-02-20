পাকিস্তানকে ৫৬ রানে গুটিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ

পাকিস্তানকে ৫৬ রানে গুটিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ
নারীদের রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে পাত্তাই দেয়নি বাংলাদেশের মেয়েরা। মাত্র ১১১ রানের লক্ষ্য দিয়েও ৫৪ রানের বড় ব্যবধানে ম্যাচ জিতে ফাইনালে পা রেখেছে ফাহিমা খাতুনরা।
শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে আগেই প্রথম দল হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে ভারত। ফলে ফাইনালটা যে সহজ হচ্ছে না ফাহিমাদের, সেটি মোটামুটি নিশ্চিতই বলা চলে।
বাংলাদেশের বোলারদের তোপে পাকিস্তানের মাত্র ৩ ব্যাটারের রান স্পর্শ করেছে দুই অঙ্কের ঘর। সর্বোচ্চ ১৪ রান করেন শাওয়াল জুলফিকার। ১২ রান করেন অধিনায়ক হাফসা খালিদ। ১১ রান আসে ইউসরা আমিরের ব্যাটে। তিন ব্যাটার ব্যর্থ হয়েছেন রানের খাতা খুলতেই। ৮ ব্যাটার করতে পারেননি দুই অঙ্কের ঘর স্পর্শ।
শেষ পর্যন্ত সবকটি উইকেট হারিয়ে পাকিস্তানের ইনিংস থামে মাত্র ৫৬ রানে। বাংলাদেশের মেয়েদের হয়ে সর্বোচ্চ ৩টি উইকেট নেন সানজিদা আক্তার মেঘলা। দুটি উইকেট পেয়েছেন ফাহিমা খাতুন। আর একটি করে উইকেট নিয়েছেন তিনজন বোলার। অপরাজিত ৪০ রান ও বল হাতে ২ উইকেট শিকার করে ম্যাচসেরা হয়েছেন অধিনায়ক ফাহিমা খাতুন।
এর আগে, সেমিফাইনালে ফাহিমা খাতুনের ব্যাটে পাকিস্তান ‘এ’ দলের বিপক্ষে ৮ উইকেটে ১১০ রানের পুঁজি দাঁড় করিয়েছে বাংলাদেশ ‘এ’।
ব্যাংককে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তানি বোলিংয়ের মুখে হাত খেলতে পারেননি বাংলাদেশের টপঅর্ডার ব্যাটাররা। ইশমা তানজিম ২৩ বলে ১২, শামীমা সুলতানা ১৩ বলে ১৩, শারমিন সুলতানা করেন ২০ বল খেলে ১৫ রান।
এরপর লতা মণ্ডল (৫), ফারজানা ইয়াসমিন (৬), শরিফা খাতুনরা (০) দাঁড়াতে পারেননি। ৮১ রানে ৬ উইকেট হারায় বাংলাদেশ।
সেখান থেকে ফাহিমা খাতুন একটা প্রান্ত ধরে দলকে টেনেটুনে ১১০ পর্যন্ত নিয়ে গেছেন। ৩২ বলে ৫ বাউন্ডারিতে হার না মানা ৪০ রানের ইনিংস খেলেন তিনি।
পাকিস্তানের হাফসা খালিদ নেন দুটি উইকেট।
আইএন