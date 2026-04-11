নারী ক্রিকেটারদের সুবিধা-অসুবিধা শুনলেন রাশনা ইমাম
গত মঙ্গলবার আগামী ৩ মাসের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে অ্যাডহক কমিটির পথচলা শুরু হয়েছে। আজ (শনিবার) জাতীয় নারী ক্রিকেটারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান রাশনা ইমাম।
বৈঠকে জাতীয় দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি, কোচ সারওয়ার ইমরান, নির্বাচক সালমা খাতুনসহ ক্রিকেটার নাহিদা আক্তার, শারমিন আক্তার সুপ্তা, ফাহিমা খাতুন, ফারজানা হক পিংকি উপস্থিত ছিলেন।
শনিবার মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বিসিবি অফিসে অনুষ্ঠিত এই সভায় নারী ক্রিকেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত থাকা এক কর্মকর্তা জাগো নিউজকে বলেন, ‘ক্রিকেটারদের সঙ্গে ছিল প্রথমবার সাক্ষাৎ। মূলত সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং পরিচয় পর্ব। এছাড়া কর্মকর্তারা কে কোন বিভাগে কর্মরত, সেটা নতুন চেয়ারম্যান জেনেছেন। সামনে শ্রীলঙ্কা সিরিজ, সেটার খোঁজখবর নিয়েছেন। পরে ক্রিকেটারদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়েও খোঁজ খবর নিয়েছেন তিনি।’
চলতি মাসেই ওয়ানডে ও সিরিজ খেলতে ঢাকায় আসবে শ্রীলঙ্কা নারী দল। ওয়ানডে সিরিজ হবে বগুড়ায় আর সিলেট আয়োজন করবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এরপর আগামী জুনে বিশ্বকাপ খেলতে ইংল্যান্ড যাবে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল।
