মাত্র ২০০ টাকায় দেখা যাবে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ

মাত্র ২০০ টাকায় দেখা যাবে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ
৩টি ওয়ানডে ও সমান সংখ্যক টি-টোয়েন্টি খেলতে আগামী ১৩ এপ্রিল বাংলাদেশে আসবে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল। ১৭ তারিখ মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে ওয়ানডে সিরিজ।
আসন্ন এই সিরিজের টিকিট অনলাইনে বিক্রি শুরু হচ্ছে আজ শনিবার (১১ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৬টা থেকে। দর্শকরা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্ধারিত ওয়েবসাইট www.gobcbticket.com.bd থেকে অনলাইনে টিকিট কিনতে পারবেন। সিরিজের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে ঢাকার শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।
ঢাকার শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (আপার) ও গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (লোয়ার) প্রতিটির মূল্য ২৫০০ টাকা। ইন্টারন্যাশনাল গ্যালারি নর্থ (মিডিয়া ব্লক), ইন্টারন্যাশনাল গ্যালারি সাউথ (কর্পোরেট ব্লক) এবং ইন্টারন্যাশনাল লাউঞ্জ সাউথ (কর্পোরেট ব্লক) প্রতিটির মূল্য ১৫০০ টাকা। ক্লাব হাউস সাউথ (শহীদ মুশতাক স্ট্যান্ড) এবং ক্লাব হাউস নর্থ (শহীদ জুয়েল স্ট্যান্ড) টিকিটের মূল্য ৬০০ টাকা। শহীদ আবু সাঈদ স্ট্যান্ড ও নর্দান গ্যালারির টিকিট ৪০০ টাকা এবং ইস্টার্ন গ্যালারির টিকিটের মূল্য রাখা হয়েছে ২০০ টাকা।
অন্যদিকে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামের জন্যও আলাদা ক্যাটাগরিতে টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড ইস্ট ও গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড ওয়েস্ট এবং রুফটপ ইস্ট প্যাভিলিয়ন এন্ড ও রুফটপ ওয়েস্ট প্যাভিলিয়ন এন্ড, এই চারটি ক্যাটাগরির প্রতিটির টিকিটের মূল্য ২৫০০ টাকা। শহীদ শ্রাবণ স্ট্যান্ড ও শহীদ আবু সাঈদ স্ট্যান্ডের টিকিট ৬০০ টাকা, ওয়েস্টার্ন গ্যালারির টিকিট ৩০০ টাকা এবং ইস্টার্ন গ্যালারির টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২০০ টাকা।
এসকেডি/আইএন