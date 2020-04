করোনা যুদ্ধে বিশ্বকাপ ফাইনালের জার্সি নিলামে দিলেন বাটলার

জোফরা আর্চারের লেগস্টাম্পের ডেলিভারি অনসাইডে খেলেই দুই রানের জন্য ছুটলেন মার্টিন গাপটিল। ডিপ মিডউইকেট থেকে বল কুড়িয়ে তড়িঘড়ি থ্রো করলেন জেসন রয়। সেটি ধরে স্টাম্প ভাঙতে একমুহূর্ত দেরি করলেন না উইকেটরক্ষক জস বাটলার।

ব্যস! নিশ্চিত হয়ে যায় প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ জয়। ২০১৯ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রতিকী চিত্রই হয়ে আছে জেসন রয়ের থ্রোতে বাটলারের স্টাম্প ভেঙে দেয়ার দৃশ্যটি। আর তখন যে জার্সিটি পরা ছিলেন বাটলার, সেটি চাইলে গায়ে দিতে পারবেন আপনিও!

অবশ্য এজন্য চড়া মূল্যই দিতে হবে। করোনাভাইরাস মোকাবিলায় গঠিত ফান্ডের জন্য অনুদান সংগ্রহে বিশ্বকাপ ফাইনালে পরা জার্সিটি নিলামে তুলেছেন বাটলার। আগামী ৭ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে এই নিলাম। সর্বোচ্চ দাম হাঁকানো ব্যক্তিই হবেন এই জার্সির মালিক।

তবে এই জার্সি থেকে পাওয়া কোনো টাকাই নিজের জন্য রাখবেন না বাটলার। পুরোটাই অনুদান হিসেবে দিয়ে দেবেন করোনা ফান্ডে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে এ ঘোষণা দিয়েছেন ইংল্যান্ডের উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান।

বিশ্বকাপ ফাইনালের সেই মুহূর্তের ছবি আপলোড করে বাটলার লিখেছেন, ‘বিশ্বকাপ ফাইনালে পরা জার্সিটি আমি নিলামে তুলছি। যাতে করে রয়্যাল ব্র্যাম্পটন এবং হ্যারফিল্ড হাসপাতালের করোনা তহবিলে দান করতে পারি। গত সপ্তাহে তারা সাহায্য চেয়ে জরুরি আবেদন জানিয়েছে সবার উদ্দেশ্যে। করোনার এই সংকটময় সময় মোকাবিলায় আমিও অংশীদার হতে চাই।’

I’m going to be auctioning my World Cup Final shirt to raise funds for the Royal Brompton and Harefield Hospitals charity. Last week they launched an emergency appeal to provide life saving equipment to help those affected during the Covid-19 outbreak. Link to auction in my bio. pic.twitter.com/ODN9JY4pk1