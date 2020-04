সাকলাইন মুশতাক কেন নারীর সাজে?

এটা কে? প্রথম পলকে অনেকে হয়তো চিনতেই পারবেন না। গোলাপি লম্বা চুল, সঙ্গে গোলাপি লিপস্টিক, চোখে রয়েছে আই-লাইনার এবং নীল আই শ্যাডো। একেবারে সুন্দরী এক নারীর সাজে পাকিস্তানের কিংবদন্তি স্পিনার সাকলাইন মুশতাক।

ভাগ্যিস, মুখে দাঁড়িগুলো ছিল। না হলে তো বোঝার উপায়ই ছিল না এটা একজন পুরুষের সাজ। কিন্তু এত বড় কিংবদন্তি ক্রিকেটার এমন সাজে? কেন লোক হাসাচ্ছেন?

আসল ঘটনা অন্য। সাকলাইনের এই মেকআপ আর্টিস্ট তারই ছোট্ট মেয়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে পোস্ট করা ভিডিওতে সাকলাইন জানান, তার মেয়ে কয়েক বছর আগেও এমন মেকাপ করে দিয়েছিল। সেটা তিনি সবার সঙ্গে শেয়ার করেছেন। এবার কোয়ারেন্টাইনের সময়টায় জোর করেই বাবাকে আবারও নারী সাজিয়েছে সে।

Stay safe, stay at home with your loved ones and enjoy our clip pic.twitter.com/iFPP7p6ce2