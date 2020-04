পাঁচ হাজার অসহায়কে খাওয়ানোর দায়িত্ব নিলেন শচিন

করোনায় দুর্গতদের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ত্রান তহবিলে ৫০ লাখ রুপি প্রদান করেছিলেন শচিন টেন্ডুলকার। এবার আবার তিনি দাঁড়ালেন অসহায়দের মাঝে। এবার অন্য কোথাও দান নয়, নিজেই উদ্যোগ নিলেন ৫ হাজার অসহায় মানুষকে খাওয়াদের।

এর আগে মহারাষ্ট্র সরকার এবং কেন্দ্রের ত্রাণ তহবিলে ২৫ লক্ষ করে মোট ৫০ লক্ষ রুপি দিয়েছিলেন তিনি। এবার আপনালয় নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে এক মাসের জন্য পাঁচ হাজার মানুষের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে নিলেন তিনি।

এই মহৎ কাজের জন্য টুইটারে শচিনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে সংস্থাটি। তারা লেখেন, ‘লকডাউনে যাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শচিন। এমন সংকটের দিনে আপনালয়ের পাশে দাঁড়ানোয় তাকে ধন্যবাদ। এক মাসের জন্য পাঁচ হাজার মানুষকে খাওয়াবেন তিনি।’

উত্তরে লিটল মাস্টার লেখেন, ‘আপনালয়ের জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল। অসহায়দের সেবার এই মহৎ কাজ চালিয়ে যাও তোমরা।’

করোনার জেরে ভারতজুড়ে ২১ দিনের লকডাউন চলছে। ওড়িশা এবং পাঞ্জাব ইতিমধ্যেই আবার লকডাউনের সময়সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে। পুরো ভারতেই লকডাউন বাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যাতে স্পষ্ট, করোনাকে নির্মূল করতে এখনও অনেকখানি লড়াই বাকি।

এর মধ্যে শচিনের রাজ্য মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি সবচেয়ে শোচনীয়। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ১৩০০ ছাড়িয়ে গেছে। বহু করোনা পজিটিভের মৃত্যু হয়েছে। এমন অবস্থায় শচীনের এই মানবিক পদক্ষেপ প্রশংসা কুড়াচ্ছে নেটদুনিয়ায়।

শচীন টেন্ডুলকারের মতোই করোনা মোকাবিলায় এগিয়ে এসেছেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি। আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি দুস্থ পরিবারের কাছে চালও পৌঁছে দিচ্ছেন তিনি। গরিব মানুষদের মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন হরভজন সিংও। বিরাট কোহলি, যুবরাজ সিং, সুনিল গাভাস্কাররা আবার আর্থিকভাবে দাঁড়িয়েছেন সরকারের পাশে।

My best wishes to @ApnalayaTweets to continue your work in the service of the distressed and needy. Keep up your good work. https://t.co/1ZPVLK7fFb