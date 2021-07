ক্রিকেটাররা যেন সার্কাসের জন্তু : প্রোটিয়া স্পিনার

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে গত বছরের মার্চ থেকে প্রায় তিন মাস বন্ধ ছিল সবধরনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। পুনরায় যখন খেলা শুরু হলো, তারপর থেকে প্রতিটি সিরিজেই অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেল জৈব সুরক্ষা বলয় (বায়ো সিকিউর বাবল)।

খেলার সঙ্গে জড়িত ক্রিকেটার, টিম স্টাফ, কর্তৃপক্ষ, এমনকি মাঠকর্মী ও ব্রডকাস্টারদেরও থাকতে হয় বাবলে। সিরিজ শেষ হওয়ার আগে সেই বাবলের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই কারও। সবাইকে থাকতে হয় একটি বাবলের মধ্যে বন্দী অবস্থায়।

কিন্তু এভাবে বন্দী থেকে খেলাটা মোটেও সহজ নয় কারও জন্য। বিশেষ করে মানসিকভাবে বেশ ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় ক্রিকেটারদের। যা নিয়ে এবার মুখ খুললেন দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি চায়নাম্যান তাবরাইজ শামসি।

I dont think everyone truly understands the impact these things have on us, our families and our lives outside of cricket



Sometimes it just feels like we are caged circus animals who only get taken outside when it's time to practice and play matches to entertain the crowds https://t.co/LBCEcT4OiM