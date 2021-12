অ্যাশেজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দীহান পিটারসেন

বিশ্বব্যাপী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে করোনাভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রন।ফলে ইউরোপ-আমেরিকায় নতুন করে দেখা দিয়েছে করোনার প্রাদুর্ভাব। এরই মধ্যে লকডাউন শুরু করেছে কয়েকটি দেশ। পাশাপাশি কঠোর করোনাবিধি আরোপ করেছে অন্য অনেক দেশ।

এর মাঝেই চলছে খেলাধুলার অনেক আসর ও সিরিজ। যার একটি ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার ঐতিহাসিক অ্যাশেজ সিরিজ। তবে এই চলতি সিরিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দীহান ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ও তারকা ব্যাটার কেভিন পিটারসেন। এর কারণ শুধুই করোনাভাইরাস।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে অ্যাশেজ সিরিজ শেষ হবে কি না সে ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করে পিটারসেন লিখেছেন, ‘প্রেস বক্সে কোভিড, ব্রডকাস্টিং টিমে কোভিড, এমনকি অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কের কাছেও গিয়েছে কোভিড। আমি খুব অবাক হবো, যদি এই অ্যাশেজ সিরিজ শেষ হয়।’

Covid in the press box.

Covid in the broadcasting team.

Covid already got the Aus captain.



I’ll be v v surprised if the Ashes finishes! #Ashes